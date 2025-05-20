Число новых выданных кредитных карт снизилось на 52,9% в годовом сравнении

«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Так, в январе — апреле текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,07 — 1,11 млн ед. в месяц. При этом говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в т. ч. в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно, аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.