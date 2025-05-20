Число новых выданных кредитных карт снизилось на 52,9% в годовом сравнении

По данным НБКИ, выдача новых кредитных карт в апреле 2025 года уменьшилась на 1,7% по сравнению с предыдущем месяцем.
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в апреле 2025 года, по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 3,5% и составил 107,7 млрд. руб. Также объем лимитов по новым выданным кредиткам сократился на 59,1% в годовом сравнении (в апреле 2024 года — 263,6 млрд руб.).
Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт в апреле текущего года было выдано в Москве (83,8 тыс.), Московской области (67,8 тыс.), Краснодарском крае (52,9 тыс.), Санкт-Петербурге (47,7 тыс.) и Республике Башкортостан (35,7 тыс.).
При этом среди 20 регионов — лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт в апреле 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Пермском крае (-58%), Иркутской (-56,8%), Нижегородской (-55,9%) и Самарской (-55,8%) областях, а также в Москве (-55,7%).
«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Так, в январе — апреле текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,07 — 1,11 млн ед. в месяц. При этом говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка,