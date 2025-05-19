«Ведомости»: Россия получила первый с начала СВО суверенный рейтинг за границей

В CCXI также отметили, что Россия выполняет обязательства по государственному долгу в срок и в полном объеме, а сам долг находится на очень низком уровне. Агентство указало, что расширение военно-промышленного комплекса России с начала СВО снизило энергетическую зависимость страны и может позволить стране постепенно восстановить гражданское развитие экономики на основе этих цепочек поставок. Тем не менее в CCXI выразили опасение по поводу риска дисбаланса спроса и предложения в России на фоне высоких государственных расходов, дефицита рабочей силы и усиливающегося давления высокой инфляции.