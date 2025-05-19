В Минэнерго намерены повысить долю отечественного оборудования в ТЭК до 90%

В рамках Нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» планируется разработка технологий и продуктов, направленных на повышение доли отечественного оборудования в ТЭК до 90%, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов, принимая участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Технологическое лидерство в нефтегазовом секторе». Об этом сказано в Официальном ТГ — канале министерства.