В Минэнерго намерены повысить долю отечественного оборудования в ТЭК до 90%

«Продолжается работа по импортозамещению 220 ключевых позиций высокотехнологичного оборудования по направлениям нефтегазовой отрасли, включающим геологоразведку, добычу на суше и шельфе, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство сжиженного природного газа. Развитие обозначенных направлений поддерживается соглашениями с крупнейшими заказчиками — крупными нефтегазовыми компаниями и разработанными дорожными картами по организации выпуска необходимого оборудования», — отметил Рубцов.
Помимо этого, в ходе своего выступления чиновник обозначил взаимосвязь целей Энергетической стратегии РФ до 2050 года и нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Так, в сфере нефтепереработки и нефтегазохимии внедряются новые катализаторы и технологии глубокой переработки, сокращающие импортозависимость.
Параллельно развиваются системы геологоразведки на основе ИИ и цифровых двойников для повышения эффективности поиска месторождений.
С учетом геологических условий и задач повышения эффективности разработки месторождений особенно важны отечественные технологии и оборудование, обеспечивающие эффективную разработку трудноизвлекаемых запасов, добавил он.
«Внедрение российских решений обеспечит технологический суверенитет и укрепит позиции страны на мировом рынке. Отечественные разработки не только соответствуют, но и превосходят зарубежные аналоги по надёжности, адаптации и стоимости. Это позволяет закрыть внутренние потребности и наращивать экспорт высокотехнологичного оборудования, повышая глобальную конкурентоспособность», — заключил представитель энергетического ведомства.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».