Трамп заявил о возможности «масштабной торговли» между РФ и США

«Только что завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел отлично. Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической “кровавой бани”, и я поддерживаю эту идею», — заявил президент США.