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Топ-5 банковских вкладов на 12 месяцев на 19 мая

Редакция Финансов Mail проанализировала предложения на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 16 мая 2025 года и выяснила, в каких банках доступны самые выгодные процентные ставки по вкладам на срок 12 месяцев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Shutterstock

Банк России на последнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, что продолжает оказывать существенное влияние на рынок депозитов. В то же время ряд кредитных организаций предлагает привлекательные условия для размещения средств.

Наиболее высокую доходность в настоящее время предлагает СДМ Банк — вклад с процентной ставкой 20,52% годовых на срок однин год с минимальной суммой открытия 1,4 млн рублей.

Второе место занимает Первоуральскбанк, где при размещении от 100 тысяч рублей доступна ставка 20,1% годовых.

Третью строчку делят МБ Рус Банк с предложением по ставке 20% годовых для вкладов от 500 тысяч рублей и Авто Финанс Банк с аналогичной ставкой для депозитов на сумму от 100 тысяч рублей.

На четвертой позиции находится Инбанк, где можно оформить вклад под 19,7% годовых, стартовая сумма — от 3 млн рублей.

Пятое место занял Совкомбанк. При сумме пополнения депозита от 10 тысяч рублей доходность составит 19,6% годовых.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».