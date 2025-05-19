Топ-5 банковских вкладов на 12 месяцев на 19 мая

Банк России на последнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, что продолжает оказывать существенное влияние на рынок депозитов. В то же время ряд кредитных организаций предлагает привлекательные условия для размещения средств.
Наиболее высокую доходность в настоящее время предлагает СДМ Банк — вклад с процентной ставкой 20,52% годовых на срок однин год с минимальной суммой открытия 1,4 млн рублей.
Второе место занимает Первоуральскбанк, где при размещении от 100 тысяч рублей доступна ставка 20,1% годовых.
Третью строчку делят МБ Рус Банк с предложением по ставке 20% годовых для вкладов от 500 тысяч рублей и Авто Финанс Банк с аналогичной ставкой для депозитов на сумму от 100 тысяч рублей.
На четвертой позиции находится Инбанк, где можно оформить вклад под 19,7% годовых, стартовая сумма — от 3 млн рублей.
Пятое место занял Совкомбанк. При сумме пополнения депозита от 10 тысяч рублей доходность составит 19,6% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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