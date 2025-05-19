Стало известно, как россиянам накопить с пенсии

По ее мнению, выполнение простых шагов позволит пенсионерам к концу года получить тринадцатую выплату. Главное — это регулярность накоплений.
«Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250−2500 рублей в месяц или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год», — подчеркнула «Газете.Ru» Ахмадуллина.
Экономист считает, что откладывать часть дохода следует сразу после получения пенсионной выплаты, а не по остаточному принципу.
«Откладывать можно как на банковский депозит с пополнением, продлевая его каждый раз в конце срока, так и на накопительный счет. Ставки по накопительным счетам в ряде банков достигают 16% годовых», — подытожила Ахмадуллина.
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