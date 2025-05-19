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Стало известно, как россиянам накопить с пенсии

Если откладывать с пенсии 10% каждый месяц, за год россияне смогут накопить до 32 000 рублей. Об этом рассказала кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

По ее мнению, выполнение простых шагов позволит пенсионерам к концу года получить тринадцатую выплату. Главное — это регулярность накоплений.

«Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250−2500 рублей в месяц или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год», — подчеркнула «Газете.Ru» Ахмадуллина.

Экономист считает, что откладывать часть дохода следует сразу после получения пенсионной выплаты, а не по остаточному принципу.

«Откладывать можно как на банковский депозит с пополнением, продлевая его каждый раз в конце срока, так и на накопительный счет. Ставки по накопительным счетам в ряде банков достигают 16% годовых», — подытожила Ахмадуллина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».