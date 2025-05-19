Средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив 91 тыс. рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Средняя зарплата в РФ впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5%. Быстрее всего растут зарплаты молодых специалистов в возрасте до 24 лет, свидетельствуют результаты исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей (+15,5%). Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей», — говорится в итогах исследования.
Медианная зарплата (срединная зарплата, при которой половина работников получает меньше этого уровня, а половина — больше ее) тоже прирастала опережающими темпами — за первые три месяца 2025 года она поднялась на 1,7 п.п. быстрее средней и достигла 66,7 тыс. рублей. Кроме того, в 13 регионах России доходы населения выросли более чем на 19%. Максимальный прирост зарплаты зафиксирован в Удмуртии (+21,7% к I кварталу 2024 года), Тульской и Свердловской областях (20,1% и 20% соответственно).
Отмечается, что самыми высокими темпами растет заработок молодых специалистов в возрасте до 24 лет — их зарплаты увеличились на 16,7% и составили в среднем 72,5 тыс. рублей. Самая высокая средняя зарплата наблюдается у работников в возрасте 35−44 лет (101,4 тыс. рублей) и 25−34 лет (98,7 тыс. рублей).
По данным исследования, обрабатывающая промышленность сохраняет лидерство по уровню заработка. Так, за первый квартал заработная плата в сфере выросла на 18,4%, составив 95,6 тыс. рублей. На втором месте по приросту — IT-отрасль (+18%, 147,3 тыс. рублей), а также транспорт и логистика и строительство (прирост составил 17%, до 107 и 109,5 тыс. рублей соответственно).
По данным сервиса «Работа.ру», среднее зарплатное предложение на рынке труда в первом квартале 2025 года составило 97,5 тыс. рублей. Показатель вырос на 13% по сравнению с Q1 2024. «Лидером по приросту стала сфера финансов и страхования, там зарплатные предложения увеличились на 19%. В связи с продолжающимся кадровым дефицитом в отрасли производства и промышленности зарплатные предложения выросли на 18,8% год к году. Тройку лидеров по приросту замыкает сфера IT с показателем 18,6%, но в данном случае необходимо учитывать, что абсолютное большинство вакансий в этой отрасли публикуются без указания конкретных зарплат. Значительный рост зарплатных предложений (+17,7% год году) также отмечается в сфере услуг», — указано в итогах исследования.
Лидером по размеру зарплатных предложений остается отрасль строительства и недвижимости, где в среднем предлагают доход 137,3 тыс. рублей в месяц. На втором месте сфера транспорта и логистики с зарплатным предложением 125,9 тыс. рублей. Высокий доход также предлагают вакансии в производстве и промышленности — более 107,4 тыс. рублей в месяц по России.