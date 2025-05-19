Средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив 91 тыс. рублей

По данным сервиса «Работа.ру», среднее зарплатное предложение на рынке труда в первом квартале 2025 года составило 97,5 тыс. рублей. Показатель вырос на 13% по сравнению с Q1 2024. «Лидером по приросту стала сфера финансов и страхования, там зарплатные предложения увеличились на 19%. В связи с продолжающимся кадровым дефицитом в отрасли производства и промышленности зарплатные предложения выросли на 18,8% год к году. Тройку лидеров по приросту замыкает сфера IT с показателем 18,6%, но в данном случае необходимо учитывать, что абсолютное большинство вакансий в этой отрасли публикуются без указания конкретных зарплат. Значительный рост зарплатных предложений (+17,7% год году) также отмечается в сфере услуг», — указано в итогах исследования.