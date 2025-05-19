Средние выплаты работающим пенсионерам в РФ выросли на 150 рублей

Кроме того, к 1 апреля 2025-го незанятым пожилым гражданам в среднем начисляли 25,8 тыс. рублей. Таким образом разница между выплатами работающим и неработающим составила почти 3,8 тыс. Разрыв в I квартале снизился лишь на 100 рублей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года он уменьшился на 300 рублей.
«У тех, кто вышел на пенсию в период действия моратория на индексацию и продолжил работать, размеры выплат будут всё еще меньше, чем у тех, кто изначально перестал работать. Это продлится до тех пор, пока граждане не перестанут трудиться и выйдут на заслуженный отдых, тогда им поднимут оплату до того уровня, который мог бы быть с учетом всех пропущенных индексаций», — пояснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Тем не менее к концу 2025 года разница в оплате работающим и неработающим особо не сократится, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, если власти не примут меры по компенсации накопленных индексаций за период с 2016 по 2024 год, то такой разрыв в выплатах полностью не исчезнет.