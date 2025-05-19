Средние выплаты работающим пенсионерам в РФ выросли на 150 рублей

«У тех, кто вышел на пенсию в период действия моратория на индексацию и продолжил работать, размеры выплат будут всё еще меньше, чем у тех, кто изначально перестал работать. Это продлится до тех пор, пока граждане не перестанут трудиться и выйдут на заслуженный отдых, тогда им поднимут оплату до того уровня, который мог бы быть с учетом всех пропущенных индексаций», — пояснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.