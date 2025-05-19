Сенатор раскрыла реальную мотивацию для работающих пенсионеров

По словам политика, в стране традиционно высоко ценится вклад граждан старшего поколения и их готовность оставаться активными членами общества, делиться опытом и продолжать трудовую деятельность.
Однако, как показывают результаты социологических исследований последних лет, реальная ситуация отличается от сложившихся представлений.
«Хотя точные цифры могут варьироваться в зависимости от методики подсчета, различные источники указывают, что для значительного большинства работающих пенсионеров — по разным оценкам, от 60 до 80% — ключевым фактором продолжения трудовой деятельности является именно финансовая необходимость, а не только желание самореализации», — подчеркнула Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».
Сенатор расценила озвученные данные как серьезный сигнал. По ее словам, статистика свидетельствует о том, что уровень пенсионного обеспечения, несмотря на регулярную индексацию выплат, остается недостаточным для покрытия базовых потребностей большинства пожилых россиян, особенно на фоне роста цен.
Парламентарий добавила, что для значительного числа пенсионеров работа — это «способ свести концы с концами», помочь себе и поддержать свои семьи.
Выстраивая политику поддержки работающих пенсионеров, государству следует уделять приоритетное внимание созданию таких социально-экономических условий, при которых пенсия станет синонимом заслуженного и обеспеченного отдыха, а не периодом борьбы за выживание, заключила сенатор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».