Сенатор раскрыла реальную мотивацию для работающих пенсионеров

«Хотя точные цифры могут варьироваться в зависимости от методики подсчета, различные источники указывают, что для значительного большинства работающих пенсионеров — по разным оценкам, от 60 до 80% — ключевым фактором продолжения трудовой деятельности является именно финансовая необходимость, а не только желание самореализации», — подчеркнула Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».