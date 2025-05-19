Россельхознадзор выступил за полный запрет провоза красной икры физлицами

«Мы давно говорим, что никаких перемещений такой продукции не должно быть. Да, это, может быть, непопулярно. Но мы должны минимизировать риски для граждан, а также сократить расходы для государства, которые потом тратятся на лечение или ликвидацию последствий от завезенных заболеваний», — подчеркнул Данкверт.