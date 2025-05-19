Россельхознадзор выступил за полный запрет провоза красной икры физлицами

В интервью газете «Известия» он отметил, что действующие ограничения были введены по инициативе губернаторов регионов Дальнего Востока.
«Введение ограничений сейчас было предложено по инициативе губернаторов дальневосточных регионов. Но лично я считаю, что объем этой продукции, который разрешили к провозу, выглядит немного странно», — заявил Данкверт, комментируя эксперимент по ограничению вывоза гражданами лососевой икры весом свыше 10 кг воздушным транспортом.
Он подчеркнул, что приобрести икру можно легально в торговых точках на территории производства: «Если человек захочет поесть икры, он может приобрести ее в магазине или поесть в этих субъектах, где она добывается. А критерий в 10 кг мне непонятен».
Кроме того, руководитель ведомства выразил обеспокоенность отсутствием контроля качества икры, которую перевозят пассажиры, что, по его словам, приводит к обращениям граждан за медицинской помощью.
«Мы давно говорим, что никаких перемещений такой продукции не должно быть. Да, это, может быть, непопулярно. Но мы должны минимизировать риски для граждан, а также сократить расходы для государства, которые потом тратятся на лечение или ликвидацию последствий от завезенных заболеваний», — подчеркнул Данкверт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».