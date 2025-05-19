Росавиация не будет вводить штрафы за оставление места до остановки самолета

«Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», — ответил глава Росавиации.