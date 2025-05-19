Росавиация не будет вводить штрафы за оставление места до остановки самолета

Ранее главное управление гражданской авиации Турции распорядилось ввести штрафы за преждевременное отстегивание ремня — до остановки самолета и выключения уведомления «Пристегните ремни». Размер взыскания составит около 20 тысяч лир (520 долларов).
Отмечалось, что компания Turkish Airlines уже ввела такую меру.
На этом фоне журналисты задали Ядрову вопрос, планируется ли ввести такую меру в России.
«Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», — ответил глава Росавиации.
Он напомнил, что в России штрафные санкции применяются на основании кодекса об административных правонарушениях.
«Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства», — заключил Ядров.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».