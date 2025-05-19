Правительство не планирует направлять маткапитал на программу долгосрочных сбережений

Материнский капитал был запущен в 2007 году в рамках национального проекта «Демография». Изначально данная мера государственной поддержки распространялась на российские семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.