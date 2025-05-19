Правительство не планирует направлять маткапитал на программу долгосрочных сбережений

Ранее «Известия» сообщали что в России обсуждают новый вариант использования маткапитала. Предлагается разрешить тратить эти деньги на продукты так называемых семейных инвестиций. А именно — на накопительное страхование жизни и программу долгосрочных сбережений. Информацию «Известиям» подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, он положительно оценил инициативу.
«Правительство в рамках социального блока пока такое направление средств маткапитала на ПДС не рассматривает. Действительно сейчас реализуется закон, который связан с направлением пенсионных денег в ПДС, работа по этому направлению ведется нами вместе с Минфином. Но материнский капитал мы в этом ключе пока не рассматриваем», — отметила Голикова.
Материнский капитал был запущен в 2007 году в рамках национального проекта «Демография». Изначально данная мера государственной поддержки распространялась на российские семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.
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