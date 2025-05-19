Пойти в разрыв: средние выплаты работающим пенсионерам выросли на 150 рублей

Средняя страховая пенсия по старости для работающих пенсионеров за первые три месяца этого года выросла на 150 рублей, до 22 тыс., выяснили «Известия». Это первые результаты индексации, которую возобновили с 2025-го. При этом годом ранее средние начисления росли даже быстрее. Кроме того, разрыв между господдержкой трудящихся и незанятых граждан всё еще достаточно большой. И чтобы сохранить достойный уровень жизни пожилым людям, все же выгоднее продолжать работать, так как пенсии не позволяют в достаточной мере компенсировать утраченный заработок. Как копить на старость и каким образом государство старается улучшить этот механизм — в материале «Известий».
Как изменились пенсии по старости после индексации в 2025 году
На 1 апреля средняя пенсия по старости у работающих россиян составила 22 тыс. рублей, следует из данных единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС — ее координирует Росстат). «Известия» изучили данные. Речь о начисленных средствах: поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту деньги, которые идут конкретному гражданину, могут отличаться — они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов и региона.
Например, на начало 2025 года самые высокие выплаты для трудящихся пенсионеров были на Чукотке (34,5 тыс.), а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (почти 19,4 тыс.). Спустя три месяца они увеличились незначительно — на 71 рубль и 18 рублей соответственно.
За первые три месяца пенсии работающих возросли всего на 150 рублей, следует из данных ЕМИСС, несмотря на то что с этого года для них возобновили индексацию (всем пенсионерам с 2025-го увеличили поддержку на 9,5%).
До этого, с 2016-го, такие выплаты не увеличивали на размер инфляции. Тем не менее за I квартал прошлого года средние начисленные пенсии трудящихся выросли на 300 рублей. В 2024-м выплаты увеличивались более динамично, поскольку тогда были сделаны первые шаги по выравниванию условий для работающих и неработающих пенсионеров, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С прошлого года трудящимся увеличили фиксированную часть пенсий, повысили стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (с его помощью рассчитывается размер начисления) и улучшили условия для начисления дополнительных баллов за работу после выхода на пенсию.
«Известия» направили запросы в Минтруд и СФР.
Выгодно ли работать на пенсии
Несмотря на возобновление индексации и другие шаги по выравниванию условий для людей старшего поколения, разница в выплатах работающим и неработающим пенсионерам всё еще велика. К 1 апреля 2025-го незанятым пожилым гражданам в среднем начисляли 25,8 тыс. рублей, следует из данных ЕМИСС. Впрочем, их поддержка росла еще медленнее — всего на 55 рублей за три месяца.
Таким образом, разница между выплатами работающим и неработающим к 1 апреля составила почти 3,8 тыс. Разрыв в I квартале снизился лишь на 100 рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года он уменьшился на 300 рублей.
— У тех, кто вышел на пенсию в период действия моратория на индексацию и продолжил работать, размеры выплат будут всё еще меньше, чем у тех, кто изначально перестал работать. Это продлится до тех пор, пока граждане не перестанут трудиться и выйдут на заслуженный отдых — тогда им поднимут оплату до того уровня, который мог бы быть с учетом всех пропущенных индексаций, — пояснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Эксперт добавил: разрыв сокращается дважды в год: в январе после индексации пенсий и в августе после перерасчета работающим пенсионерам и учета их накопленных за последние 12 месяцев коэффициентов. Между этими периодами изменения в разнице размеров пенсий связаны лишь с переменами в составе работающих и неработающих, добавил Виктор Ляшок.
К концу 2025 года разница в оплате работающим и неработающим особо не сократится, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он добавил: если власти не примут дополнительных мер по компенсации накопленных индексаций за период с 2016 по 2024 год, то такой разрыв в выплатах полностью не исчезнет в ближайшие годы.
Сколько россияне теряют при выходе на пенсию
Для многих пожилых продолжение работы необходимо для поддержания привычного образа жизни — одной пенсии для этого может быть недостаточно, полагает Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Она добавила: соотношение средней пенсии и зарплаты значительно ниже рекомендуемых Международной организацией труда (не менее 40%) и имеет тенденцию к сокращению на фоне опережающего роста зарплат, особенно в последние три года.
Как писали ранее «Известия», в России на конец 2024-го средняя страховая пенсия по старости составила 25 тыс. рублей, а зарплата — 86 тыс. Соответственно, при достижении старости пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка, который могли бы получать, если бы работали, подсчитали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
Тем не менее если у пенсионеров есть возможность и желание, то им выгоднее работать — у трудящихся пожилых людей не снижается уровень жизни, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Кроме того, рынок труда с дефицитом рабочей силы способствует поддержанию трудовой деятельности — сейчас работодатели гораздо охотнее стали оставлять у себя работников предпенсионного и пенсионного возрастов.
Государственная пенсия не позволяет обеспечить привычный уровень жизни, поэтому личная финансовая стратегия становится ключевым элементом подготовки к выходу на заслуженный отдых, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
— Чтобы обеспечить себе достойную старость, важно начинать формировать накопления как можно раньше. Это может быть участие в корпоративных пенсионных программах, открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), регулярные вложения в консервативные инструменты, такие как облигации федерального займа (ОФЗ), дивидендные акции, банковские депозиты или недвижимость, приносящая арендный доход. Желательно начинать планировать накопления таким образом, чтобы к выходу на пенсию можно было получать пассивный доход, сопоставимый хотя бы с 50−60% от последней заработной платы, — полагает Владимир Чернов.
Кроме того, с 2024 года запущена новая госпрограмма долгосрочных сбережений, напомнила Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Пока она не пользуется значительным спросом: за прошлый год властям не удалось выполнить план по привлечению средств в этот инструмент, писали «Известия».
Однако Минфин старается доработать инструмент и сделать его более привлекательным. Среди инициатив — предоставить стимулы для работодателей участвовать в формировании пенсионных сбережений работников. Это необходимо для того, чтобы учитывать сберегательные взносы работодателей по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в составе расходов при налогообложении прибыли.