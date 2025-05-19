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Мишустин поручил готовить меры для увеличения зарплат педагогов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов в рамках новой системы оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images via Unsplash+

«Несколько поручений нацелены на поддержку педагогических работников. В частности, Минпросвещения, Минтруд, Минобрнауки, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что ведомства должны доложить о результатах до 25 августа.

До 10 сентября в правительство будут представлены меры по совершенствованию системы правовой защиты педагогов и инструменты их внедрения. Эту работу Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзор проведут совместно с Госдумой и Советом Федерации.

«Главная задача этой программы — сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учётом потребности экономики и социальной сферы», — подчеркнул председатель правительства, выступая на стратсессии, состоявшейся 18 февраля.

По его словам, очень важно, чтобы она строго соответствовала поставленной Президентом национальной цели о реализации потенциала каждого человека, развитии его талантов, воспитании патриотичной и социально ответственной личности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».