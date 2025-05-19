Каким будет курс рубля на неделе с 19 по 25 мая 2025: прогноз эксперта

В течение прошлой недели рубль продолжал укрепляться в условиях появления новых шансов на прогресс в дипломатическом процессе благодаря переговорам в Стамбуле. Утром в пятницу курс доллара на межбанковском рынке находится около 80,5 ₽, биржевой курс юаня — вблизи 11,15 ₽ Комбинация высоких процентных ставок и улучшения геополитических условий с середины февраля продолжают поддерживать позиции рубля, напомнила Наталья Ващелюк.
Согласно оценкам Банка России, в апреле покупки иностранной валюты клиентами банков на биржевом и внебиржевом рынке были минимальными с июля 2024 г. Спрос на иностранную валюту снижается, при этом чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами остаются на относительно высоком уровне. В апреле компании продали 10 млрд долл. США, что на 7,6% меньше среднемесячного объема чистых продаж валюты в 1 кв. 2025 года (10,8 млрд долл. США).
«Уменьшение спроса при относительно стабильном предложении иностранной валюты обеспечивает поддержку рублю. Вероятно, причинами такого балансирования валютного рынка стал рост неопределенности из-за геополитики, высокий дифференциал процентных ставок и замедление роста экономической активности», — рассуждает эксперт.
Существенное укрепление рубля способствует более быстрому снижению инфляции, напомнила она.
Текущая недельная инфляция постепенно стабилизируется вблизи 4% (в пересчете на год с коррекцией на сезонность). В оптимистичном сценарии, при сохранении крепких позиций рубля, ключевая ставка может быть снижена на 1 п.п. уже в июне, в базовом — в июле.
На предстоящей неделе курс рубля, вероятно, останется под влиянием геополитики. «При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80−85 ₽, юаня — 11,1−11,8 ₽ При наличии позитивных изменений не исключено снижение котировок нижней границы указанных диапазонов», — прогнозирует аналитик.
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