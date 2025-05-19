Каким будет курс рубля на неделе с 19 по 25 мая 2025: прогноз эксперта

Согласно оценкам Банка России, в апреле покупки иностранной валюты клиентами банков на биржевом и внебиржевом рынке были минимальными с июля 2024 г. Спрос на иностранную валюту снижается, при этом чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами остаются на относительно высоком уровне. В апреле компании продали 10 млрд долл. США, что на 7,6% меньше среднемесячного объема чистых продаж валюты в 1 кв. 2025 года (10,8 млрд долл. США).