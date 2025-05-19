Кто на новенькую: россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины

Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа. Это будет новый вариант компенсации, который позволит автовладельцам рассчитывать на более крупную сумму. Сейчас страховые учитывают износ авто и по старым машинам компенсация деньгами может быть меньше, чем реально требуется для восстановления авто. Теперь человек сможет получить первую выплату, обратиться за ремонтом в свой автосервис, и, если денег не хватит, страховая, по новым правилам, компенсирует разницу. Такой законопроект готовится к внесению с Госдуму (он есть у «Известий»). В итоге выплата даже покроет скрытые повреждения, уточнили в Российском союзе автостраховщиков. Насколько больше денег смогут получить россияне по ОСАГО — в материале «Известий».
Как учитывается износ авто при денежной компенсации по ОСАГО
Власти планируют ввести новый вариант возмещения по ОСАГО. Он позволит россиянам ремонтировать авто на любой станции техобслуживания, а также получить полную сумму от страховщика для самостоятельного восстановления авто.
Предполагается, что в законе останутся обе формы компенсации, которые действуют и сейчас. Первая — страховщик сможет направить машину на ремонт на станцию техобслуживания, с которой у него заключен договор, и самостоятельно организовать восстановление авто. Вторая — компания может выплатить пострадавшему денежную компенсацию. В этой сумме будет учитываться износ машины, как это действует и сейчас: то есть чем авто старше, тем меньше денег получит клиент. При этом максимальный процент износа — 50%.
А в предлагаемом новом варианте россияне получат еще и право обращаться за дополнительной выплатой, если первой не хватило на ремонт. Пострадавший сможет пойти в любой автосервис по своему выбору, а затем направить страховщику подтверждение, что восстановление машины обошлось дороже полученной им первоначально суммы. Нужно будет прислать документы об оплате ремонта и показать отремонтированное авто.
После этого страховщик будет обязан доплатить клиенту разницу между фактическими расходами и изначальной компенсацией, а именно стоимость износа, которую вычли ранее. Такой законопроект сейчас готовится для внесения в Госдуму, он есть у «Известий». Документ согласован с ЦБ, сообщил редакции источник, знакомый с обсуждением. У самого Банка России права законодательной инициативы нет.
По новой схеме потерпевший сможет фактически получить доплату за износ, сумма которого вычитается из первоначальной компенсации, и за скрытые повреждения, если в процессе ремонта таковые будут установлены, пояснил «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, за счет этого размер возмещения для клиентов увеличится. Перерасчет будет проводиться по единой методике ЦБ.
В то же время у человека сохранится право получить выплату по договору деньгами и не делать ремонт, если повреждения несущественны и не мешают пользованию автомобилем или он просто не хочет проводить восстановление авто, добавил Евгений Уфимцев. В этом случае доплаты по новой схеме не будет.
В документе обговаривается и несколько дополнительных требований по новой форме возмещения. Если клиент попросит доплату, то он будет обязан привезти отремонтированное авто на осмотр в течение пяти дней после требования страховой. Компания же будет должна отправить деньги за 20 календарных дней.
Кроме того, если сервис обнаружит скрытые повреждения, то клиент будет обязан проинформировать об этом страховую, пока идет ремонт. Контролировать страховщиков будет Банк России.
Можно ли получить больше денег для ремонта по страховке
Эта инициатива предназначена для устранения двух серьезных проблем в сегменте ОСАГО, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Во-первых, выплата в денежной форме позволит страховщикам урегулировать убытки за 30 дней, как того требует закон. Проведение ремонта в этот срок сейчас практически невозможно из-за недостаточности складских остатков запчастей и удлинения сроков их поставок в Россию на фоне санкций.
С другой стороны, денежной выплаты — а именно этот вариант сейчас используется в большинстве случаев — людям зачастую не хватает, чтобы полностью покрыть расходы на ремонт, что противоречит духу закона об ОСАГО и вызывает недовольство клиентов, подчеркнул эксперт. Это значительная проблема, согласилась гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, износ часто съедает 20−50% выплаты, в зависимости от возраста авто. Для машин старше семи лет размер компенсации может составлять лишь половину, что делает ремонт без доплат практически невозможным.
По оценке Ирины Франк, для машины старше пяти лет компенсация может вырасти на 30−40%, что эквивалентно десяткам тысяч рублей. Опция будет востребована, так как автовладельцы получат больше контроля над ремонтом и увеличат шансы на полное возмещение, уверена эксперт.
Страховщики поддержали законодательную инициативу. Изменения расширят возможности клиента обратиться на любую станцию техобслуживания, подчеркнул директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. По его словам, потерпевший не будет привязан к наличию договора у конкретного сервиса со страховщиком. Значит, человек сможет обратиться на станцию возле дома и самостоятельно выбрать сроки и объем ремонта.
В то же время сервисы охотнее согласятся работать с клиентами напрямую, избегая договорных скидок, которые страховые компании часто навязывают партнерам. Это также снизит бюрократические проволочки, ускорив процесс, добавила Ирина Франк.
Новая опция будет популярной, в том числе из-за отсутствия строгих сроков ремонта, уверена автоэксперт Юлия Федотова. Кроме того, опция позволит учитывать и скрытые повреждения. При первичном осмотре не всегда можно полностью оценить ущерб. Это может повысить удовлетворенность автовладельцев, согласился руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
Это нововведение поможет снизить напряженность в отношениях компаний и клиентов при урегулировании страховых случаев, считают в ВСК. По их мнению, это также позволит увеличить количество ремонтов.
Минусы нового вида возмещения по ОСАГО
В некоторых случаях даже по новой схеме выплаты может оказаться недостаточно для ремонта, предупредил Максим Колядов. Например, из-за высоких цен на запчасти и услуги конкретного автосервиса, которые могут превышать средние рыночные значения, отметил эксперт.
Кроме того, по новой схеме страховая компания не гарантирует качество выполненных работ, из-за этого пострадавший может оказаться недовольным результатом, отметили в «Совкомбанк Страхование». Кроме того, клиент, как правило, не обладает достаточной экспертизой для самостоятельной оценки реального объема и стоимости требуемого ремонта.
Еще одна опасность в том, что денежная выплата создает условия для злоупотреблений со стороны недобросовестных потерпевших и их представителей, использующих пробелы в законодательстве, добавили в «Совкомбанк Страхование».
Риски существуют тогда, когда есть серые зоны — то есть не всё четко и понятно прописано в законе, подчеркнул Евгений Уфимцев из РСА. Поэтому, по его словам, изменение должно быть не точечным, а комплексным, чтобы система возмещения заработала по-другому и были исключены споры в области ОСАГО.
Однако есть и другая опасность, считает Максим Колядов. Страховщикам придется больше платить клиентам при денежной компенсации. А значит, есть вероятность, что они могут повысить стоимость полисов, чтобы компенсировать возможные убытки.