Кто на новенькую: россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины

Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа. Это будет новый вариант компенсации, который позволит автовладельцам рассчитывать на более крупную сумму. Сейчас страховые учитывают износ авто и по старым машинам компенсация деньгами может быть меньше, чем реально требуется для восстановления авто. Теперь человек сможет получить первую выплату, обратиться за ремонтом в свой автосервис, и, если денег не хватит, страховая, по новым правилам, компенсирует разницу. Такой законопроект готовится к внесению с Госдуму (он есть у «Известий»). В итоге выплата даже покроет скрытые повреждения, уточнили в Российском союзе автостраховщиков. Насколько больше денег смогут получить россияне по ОСАГО — в материале «Известий».