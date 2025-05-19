Китай урезал доступ к редкоземельным металлам для стран Запада

По данным источников, одобрена как минимум одна поставка на немецкие заводы Volkswagen. В компании отмечают, что поставки стабильны, но лицензий выдано мало. Ожидается, что ограничения создадут краткосрочные перебои и ускорят пересмотр цепочек поставок на Западе. Эксперты считают, что это стимулирует страны снижать зависимость от Китая.