Китай урезал доступ к редкоземельным металлам для стран Запада

В апреле Пекин ввел ограничения на экспорт семи редкоземельных элементов и постоянных магнитов — критически важных для производства электромобилей, ветряных турбин, робототехники и военной техники. После нескольких недель задержек китайское министерство торговли одобрило часть экспортных разрешений для Европы, однако темпы выдачи остаются низкими и не удовлетворяют мировой спрос. Об этом сообщает издание The Financial Times.
Американские производители, включая Tesla, Ford и Lockheed Martin, выразили серьезную обеспокоенность ограничениями на встречах с инвесторами. Представители европейской промышленности в Китае называют ситуацию «неприемлемой» для иностранных компаний. Ужесточение контроля стало ответом Китая на анонс новых американских тарифов.
Теперь для вывоза ряда редкоземельных металлов и их продуктов требуется специальное разрешение Минторга. Это укрепило доминирующие позиции Пекина на рынке поставок этих ресурсов. Неясно, насколько Китай облегчит экспорт в США после недавнего тарифного перемирия.
По данным источников, одобрена как минимум одна поставка на немецкие заводы Volkswagen. В компании отмечают, что поставки стабильны, но лицензий выдано мало. Ожидается, что ограничения создадут краткосрочные перебои и ускорят пересмотр цепочек поставок на Западе. Эксперты считают, что это стимулирует страны снижать зависимость от Китая.
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