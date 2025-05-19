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Китай урезал доступ к редкоземельным металлам для стран Запада

Китай замедлил выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов, из-за чего может остановиться производство электромобилей и истребителей. Страна начала выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы по новым правилам, но делает это очень медленно, что может нарушить глобальные цепочки поставок, опасаются участники рынка.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

В апреле Пекин ввел ограничения на экспорт семи редкоземельных элементов и постоянных магнитов — критически важных для производства электромобилей, ветряных турбин, робототехники и военной техники. После нескольких недель задержек китайское министерство торговли одобрило часть экспортных разрешений для Европы, однако темпы выдачи остаются низкими и не удовлетворяют мировой спрос. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Американские производители, включая Tesla, Ford и Lockheed Martin, выразили серьезную обеспокоенность ограничениями на встречах с инвесторами. Представители европейской промышленности в Китае называют ситуацию «неприемлемой» для иностранных компаний. Ужесточение контроля стало ответом Китая на анонс новых американских тарифов.

Теперь для вывоза ряда редкоземельных металлов и их продуктов требуется специальное разрешение Минторга. Это укрепило доминирующие позиции Пекина на рынке поставок этих ресурсов. Неясно, насколько Китай облегчит экспорт в США после недавнего тарифного перемирия.

По данным источников, одобрена как минимум одна поставка на немецкие заводы Volkswagen. В компании отмечают, что поставки стабильны, но лицензий выдано мало. Ожидается, что ограничения создадут краткосрочные перебои и ускорят пересмотр цепочек поставок на Западе. Эксперты считают, что это стимулирует страны снижать зависимость от Китая.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».