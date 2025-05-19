Главные события финансовых рынков 19— 25 мая

Не стоит ожидать быстрого прогресса в переговорах из-за различий в позициях сторон. Скорее всего, последует серия противоречивых заявлений от разных источников. Как обычно, рынок будет резко реагировать на самые громкие из них. Любое улучшение геополитической ситуации приведет к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций: инвесторы снизят все еще высокую оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами.