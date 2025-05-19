Главные события финансовых рынков 19— 25 мая

Мировая экономика
Снижение торговой напряженности между США и Китаем воодушевило западные рынки. После договоренности о взаимном снижении пошлин с 14 мая на 90 дней индекс S&P 500 в США вырос на 2,8%.
В США продолжается сезон отчетности компаний за первый квартал. Аналитики прогнозируют рост прибыли компаний индекса S&P 500 на 13,4% год к году. Однако компании дают осторожные прогнозы из-за торговых войн.
На этой неделе, по оценкам аналитиков Market Power, индекс S&P 500 может находиться в диапазоне 5890−6026 пунктов.
В России
Переговоры между Россией и Украиной при участии США начались на прошлой неделе. Пока они проходят на уровне делегаций чиновников, но, судя по последним заявлениям властей, возможны и переговоры между лидерами.
Уже сегодня, 19 мая, может состояться телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Если итоговые заявления сторон окажутся позитивными, вырастут ожидания смягчения санкций и притока иностранного капитала на российский рынок.
Не стоит ожидать быстрого прогресса в переговорах из-за различий в позициях сторон. Скорее всего, последует серия противоречивых заявлений от разных источников. Как обычно, рынок будет резко реагировать на самые громкие из них. Любое улучшение геополитической ситуации приведет к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций: инвесторы снизят все еще высокую оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами.
Аналитики MP советуют инвесторам держать сбалансированный портфель из российских акций, облигаций с фиксированным купоном, валютных активов и золота. Доля каждого актива в портфеле зависит от риск-профиля инвестора.
Помимо геополитики, на этой неделе важно следить за отчетами ЦБ: оценкой динамики инфляции в апреле и мониторингом предприятий. Эти документы могут дать представление о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики регулятора.
Нефть
С момента, когда США начали заключать торговые соглашения по пошлинам, котировки нефти марки Brent постепенно растут. Это ожидаемо, так как снижение пошлин — положительный фактор для мировой торговли, экономики и цен на сырье.
Однако аналитики Market Power считают, что этот позитив может быть краткосрочным, поскольку давление на нефтяные цены сохраняется из-за возможного замедления мировой экономики и новой политики ОПЕК+, предусматривающей ежемесячное увеличение нефтедобычи.
В текущем квартале аналитики Market Power прогнозируют среднюю цену Brent на уровне $65 за баррель с постепенным снижением до $57 за баррель в 4-м квартале.
На этой неделе котировки «черного золота» могут находиться в диапазоне $62,8−67,9 за баррель.
Рубль
Российская валюта сейчас находится под влиянием геополитики. Если переговоры, начавшиеся на прошлой неделе в Стамбуле, будут успешными, укрепление рубля до ₽76−75 за доллар в ближайшие недели выглядит вполне реальным.
При обострении ситуации в переговорах и ухудшении геополитической обстановки рубль может быстро вернуться в диапазон ₽90−100 за доллар.
Однако делать ставку на оптимистичный сценарий пока рано. В базовом сценарии аналитики Market Power ожидают, что на этой неделе рубль продолжит торговаться в диапазоне ₽78−84 за доллар, ₽87−94 за евро и ₽10,8−11,6 за юань.
Также стоит учитывать, что в конце мая рубль получит поддержку от налогового периода: с конца этой недели и по 28 мая экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.
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