FT: крупнейшие компании готовятся к спаду цен на нефть

Как отмечает издание, руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP «использовали квартальные отчеты о доходах, чтобы заверить инвесторов в том, что их балансы стабильны и они не станут торопиться с ненужным сокращением расходов и доходов акционеров».
По словам главы ExxonMobil Даррена Вудса, существует значительное давление в сторону понижения цен и маржи. Он отметил, что компания с активами 472 млрд долларов подготовилась к спаду, сократив расходы за пятилетие на 13 млрд долларов, «проверяет планы и оценивает финансовые результаты с помощью сценариев, более жестких, чем во время пандемии коронавируса».
Кроме того, Chevron обещала довести поток свободных денежных средств до 9 млрд долларов при цене нефти 60 долларов за баррель.
Shell в свою очередь заявила, что сможет выплачивать дивиденды, даже если цена на это топливо упадет до 40 долларов, добавив, что пока не изменила планы расходов. Реализация намеченных ранее проектов продолжается, отметила финансовый директор компанииl Шинед Горман.
Ким Фустье, глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC, отметил FT, что крупные нефтяные компании в ходе последней серии отчетности коллективно сократили планы капитальных расходов на 2% — они «выжидают и явно не хотят торопиться с какими-либо необратимыми решениями».