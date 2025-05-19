FT: крупнейшие компании готовятся к спаду цен на нефть

По словам главы ExxonMobil Даррена Вудса, существует значительное давление в сторону понижения цен и маржи. Он отметил, что компания с активами 472 млрд долларов подготовилась к спаду, сократив расходы за пятилетие на 13 млрд долларов, «проверяет планы и оценивает финансовые результаты с помощью сценариев, более жестких, чем во время пандемии коронавируса».