ФНС ужесточила контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗ

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов по всей России сталкиваются с активизацией налогового контроля с весны 2025 года, сообщает газета «Ведомости».
Индивидуальным предпринимателям, управляющим несколькими ПВЗ, массово поступают вызовы в налоговые органы и требования предоставить документы. Причиной становится подозрение в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ из-за неоформленного персонала.
По данным издания, налоговые инспекторы не ограничиваются запросами: они лично посещают ПВЗ, опрашивают сотрудников и выясняют фактический состав персонала. Инспекторы исходят из режима работы точек, рассчитывая минимальное необходимое число работников.
Под подозрение попадают предприниматели с двумя и более пунктами либо несколькими кассами: по мнению ФНС, одному человеку обеспечить работу всех объектов невозможно. Эти выводы налоговики подтверждают анализом движения средств по счетам.
Основатель центра Biznesinalogi Евгения Мемрук отмечает, что число обращений по проверкам ИФНС резко выросло этой весной. Повышенное внимание обращено к предпринимателям, у которых не оформлены трудовые отношения с персоналом. В случае отсутствия подтверждающих документов налоговые органы требуют объяснить, кто реально обслуживает ПВЗ, поскольку одному человеку вести несколько локаций одновременно невозможно.
Маркетплейсы, включая Ozon, фиксируют усиление контроля и проводят для партнеров вебинары по легальным схемам найма, обращая внимание на риски гражданско-правовых договоров. Пресс-служба Wildberries & Russ отмечает, что проверки проводят регулярно, а компания консультирует владельцев ПВЗ по вопросам легальности деятельности.
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