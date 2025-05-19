ФНС ужесточила контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗ

Основатель центра Biznesinalogi Евгения Мемрук отмечает, что число обращений по проверкам ИФНС резко выросло этой весной. Повышенное внимание обращено к предпринимателям, у которых не оформлены трудовые отношения с персоналом. В случае отсутствия подтверждающих документов налоговые органы требуют объяснить, кто реально обслуживает ПВЗ, поскольку одному человеку вести несколько локаций одновременно невозможно.