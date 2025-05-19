Финансовые магнаты направляются в Доху после обещания Катара

По данным Bloomberg, узнать больше о планах богатой газом страны можно на этой неделе на Катарском экономическом форуме, который пройдет в Дохе
Ежегодная инвестиционная конференция в Дохе проходит в переломный для страны период, говорится в материале новостного агентства. Ожидается, что план Катара по увеличению добычи природного газа добавит более 30 млрд долларов в год к государственным доходам, часть из которых будет направлена в суверенный фонд. По прогнозам Global SWF, активы Катарского инвестиционного управления могут вырасти до 905 млрд долларов к 2030 году, что позволит ему конкурировать с такими региональными гигантами, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Инвестиционное управление Абу-Даби.
Агрессивные действия Катарского инвестиционного управления также согласуются с усилиями страны по участию в гонке за региональное финансовое господство. Мировые компании уже обратили на это внимание, пишет Bloomberg. B Capital Эдуардо Саверина объявила о планах открыть офис в Катаре в начале этого года. Несколько дней спустя Global Infrastructure Partners BlackRock объявила о переезде в Доху.