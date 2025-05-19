Финансовые магнаты направляются в Доху после обещания Катара

Ежегодная инвестиционная конференция в Дохе проходит в переломный для страны период, говорится в материале новостного агентства. Ожидается, что план Катара по увеличению добычи природного газа добавит более 30 млрд долларов в год к государственным доходам, часть из которых будет направлена в суверенный фонд. По прогнозам Global SWF, активы Катарского инвестиционного управления могут вырасти до 905 млрд долларов к 2030 году, что позволит ему конкурировать с такими региональными гигантами, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Инвестиционное управление Абу-Даби.