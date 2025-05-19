Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансовые магнаты направляются в Доху после обещания Катара

США и Катар обнародовали экономическое соглашение на сумму 1,2 трлн долларов. Одно из совместных заявлений привлекло особое внимание: Катарское инвестиционное управление планирует вложить 500 млрд долларов в экономику США в течение следующего десятилетия.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным Bloomberg, узнать больше о планах богатой газом страны можно на этой неделе на Катарском экономическом форуме, который пройдет в Дохе 20—22 мая. На мероприятии будут присутствовать топ-менеджеры со всего мира и ключевые фигуры из окружения Трампа, в том числе его сын Эрик и Илон Маск из Tesla.

Ежегодная инвестиционная конференция в Дохе проходит в переломный для страны период, говорится в материале новостного агентства. Ожидается, что план Катара по увеличению добычи природного газа добавит более 30 млрд долларов в год к государственным доходам, часть из которых будет направлена в суверенный фонд. По прогнозам Global SWF, активы Катарского инвестиционного управления могут вырасти до 905 млрд долларов к 2030 году, что позволит ему конкурировать с такими региональными гигантами, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Инвестиционное управление Абу-Даби.

Агрессивные действия Катарского инвестиционного управления также согласуются с усилиями страны по участию в гонке за региональное финансовое господство. Мировые компании уже обратили на это внимание, пишет Bloomberg. B Capital Эдуардо Саверина объявила о планах открыть офис в Катаре в начале этого года. Несколько дней спустя Global Infrastructure Partners BlackRock объявила о переезде в Доху.