Эксперт объяснил, кого не коснется повышение тарифов на ЖКУ в 2025 году

«Повышение тарифов на ЖКУ в 2025 году не затронет отдельные категории граждан. Согласно ст. 159 ЖК РФ, предусмотрены субсидий для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают регионально установленную максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Особое внимание — семьям, чей среднедушевой доход не достиг уровня прожиточного минимума. Для них допустимая доля расходов дополнительно снижается по специальному поправочному коэффициенту», — отметил эксперт, беседуя с NEWS.ru.
Бондарь подчеркнул, что право на получение субсидий по оплате коммунальных услуг имеют не только собственники жилых помещений, но и наниматели жилья по договорам социального и коммерческого найма, а также члены жилищных кооперативов. По его словам, региональные органы исполнительной власти предоставляют субсидии на основании заявления гражданина с учетом всех совместно проживающих членов семьи.
При этом, как отметил Бондарь, субсидии не назначаются тем гражданам, у которых имеется подтвержденная судебным решением непогашенная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, образовавшаяся за последние три года.
Эксперт напомнил, что, помимо субсидий, отдельные категории граждан могут воспользоваться льготами в виде компенсаций и скидок на оплату ЖКУ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, согласно федеральному закону № 181‑ФЗ, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на компенсацию до 50% расходов на коммунальные услуги.
Схожие меры поддержки действуют для ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий в рамках закона № 5‑ФЗ. Бондарь также подчеркнул значимость региональных программ поддержки. В частности, в Москве предусмотрена 50-процентная скидка на оплату ЖКУ для ветеранов труда, ветеранов военной службы и пенсионеров, достигших установленного возраста и обладающих необходимым трудовым стажем.
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