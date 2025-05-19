Эксперт объяснил, кого не коснется повышение тарифов на ЖКУ в 2025 году

Бондарь подчеркнул, что право на получение субсидий по оплате коммунальных услуг имеют не только собственники жилых помещений, но и наниматели жилья по договорам социального и коммерческого найма, а также члены жилищных кооперативов. По его словам, региональные органы исполнительной власти предоставляют субсидии на основании заявления гражданина с учетом всех совместно проживающих членов семьи.