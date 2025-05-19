ЕК ухудшила прогноз роста ВВП России

В ЕК ожидают, что рост частного потребления в РФ, замедлится с 5,4% в 2024 году до 1,7% в 2025 году и составит 1,9% в 2026 году. Также аналитики прогнозируют ослабление темпов повышения валовых капиталовложений с 6% в 2024 году до 0,7% в 2025 году и ожидает ускорения роста до 1% в 2026 году.