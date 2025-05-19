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ЕК ухудшила прогноз роста ВВП России

Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,7%, а на 2026 год — до 1,2%, следует из весеннего доклада ЕК.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«После двух лет неожиданно сильного подъема, российскую экономику, вероятно, ждет существенное охлаждение в 2025 и 2026 гг. Несмотря на высокие по историческим меркам процентные ставки, инфляция в РФ продолжала ускоряться в последние месяцы, однако в дальнейшем ожидается ее замедление», — говорится в докладе.

Примечательно, что предыдущие прогнозы ЕК предполагали увеличение ВВП РФ на 1,8% и 1,6% соответственно. При этом в 2024 году, по оценкам ЕК, экономика России выросла на 4,3%.

«Дальнейшие военные расходы одновременно со снижением поступлений от нефти и газа, а также сокращением налоговых сборов в результате прогнозируемого ослабления темпов экономического роста, как ожидается, приведут к увеличению бюджетного дефицита в обозримом будущем», — пояснили в ЕК.

В ЕК ожидают, что рост частного потребления в РФ, замедлится с 5,4% в 2024 году до 1,7% в 2025 году и составит 1,9% в 2026 году. Также аналитики прогнозируют ослабление темпов повышения валовых капиталовложений с 6% в 2024 году до 0,7% в 2025 году и ожидает ускорения роста до 1% в 2026 году.

Инфляция в России, по мнению экспертов ЕК, в текущем году составит 9,5%, в следующем — 5,8%.

Кроме того, еврочиновники прогнозируют увеличение российского госдолга с 20,3% ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025 году и до 22,9% ВВП в 2026 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».