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Богатейший человек Таиланда стал третьим по величине акционером крупнейшего банка страны

Gulf Development Pcl, контролируемая самым богатым человеком Таиланда Саратом Ратанавади, увеличила свою долю в Kasikornbank Pcl примерно до 610 млн долларов, став третьим по величине акционером коммерческого банка.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
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Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Bloomberg, компания Gulf увеличила свою долю в Kasikornbank на 0,53% до 5,23%. Ранее, по состоянию на 18 апреля, когда кредитная организация опубликовала список своих основных акционеров, энергетическая и телекоммуникационная компания занимала четвертое место с долей 3,49%.

В прошлом месяце Gulf Сарата Ратанавади завершила слияние с Intouch Holdings Pcl, крупнейшим акционером второй по величине телекоммуникационной компании Таиланда Advanced Info Service Pcl. Рыночная капитализация компании составляет около 22 млрд долларов.

Сарат Ратанавади превратил Gulf в крупнейшего производителя электроэнергии в Таиланде и получил контроль над Intouch, постепенно накапливая 47% акций. Согласно отчету Bangkok Post, Сарат на прошлой неделе встретился с президентом США Дональдом Трампом в Катаре, что сделало его единственным представителем тайского бизнеса, сделавшим это. Согласно данным, собранным Bloomberg, чистый капитал Сарата составляет около 12,9 млрд долларов.

Kasikornbank — второй по величине кредитор в Таиланде с общим объемом активов 4,4 трлн бат (132 млрд долларов). Его акции в этом году выросли примерно на 5,5%, несмотря на 15-процентное падение более широкого тайского фондового индекса. Gulf и его партнеры входят в группу, претендующую на новые лицензии Банка Таиланда на виртуальное банковское обслуживание.