Богатейший человек Таиланда стал третьим по величине акционером крупнейшего банка страны

Kasikornbank — второй по величине кредитор в Таиланде с общим объемом активов 4,4 трлн бат (132 млрд долларов). Его акции в этом году выросли примерно на 5,5%, несмотря на 15-процентное падение более широкого тайского фондового индекса. Gulf и его партнеры входят в группу, претендующую на новые лицензии Банка Таиланда на виртуальное банковское обслуживание.