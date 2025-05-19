Беззащитный актив. Эксперт рассказал, почему инвесторы потеряли интерес к золоту

Напомним, что в апреле цены на золото достигли исторического рекорда, превысив отметку в 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию. Однако на прошлой неделе этот актив начал снижаться, котировки уходили ниже отметки в 3,2 тысячи долларов.
«Мы полагаем, что цена на золото в ближайшее время будет консолидироваться в диапазоне $3000−3300 за унцию», — отметил Васильев.
Он добавил, что в пользу роста золота выступают рост глобальной неопределенности, обострение торговых войн, обострение геополитического противостояния США-КНР, ослабление доллара на глобальном рынке, снижение долларовых процентных ставок.
Негативными факторами для золота выступают снижение геополитической напряженности в мире, укрепление доллара и рост долларовых процентных ставок. Не стоит забывать и о том, что на данный момент от начала 2025 года золото выросло на 21%, до $3182 за унцию.
Основную поддержку золоту оказали усиление деглобализации после прихода к власти в США администрации Д. Трампа, который развязал торговые войны. В результате мировые инвесторы и Центробанки сокращали вложения в долларовые активы, в рисковые активы и уходили в золото.
Также росту глобальной неопределенности способствовали заявления Трампа о необходимости уволить главу ФРС и снизить процентные ставки, несмотря на всё ещё повышенную инфляцию в США.
Однако в последние недели администрация Трампа стала смягчать свою риторику, был достигнут ряд торговых сделок и снижены пошлины, в том числе для Китая.
«В целом можно говорить о том, что наиболее острая фаза торговых войн осталась позади. В ближайшие недели ожидаются новые торговые сделки и снижение взаимных тарифов», — добавил аналитик.
При этом, на наш взгляд, отношения США и Китая в ближайшие кварталы продолжат ухудшаться, тенденция на деглобализацию продолжится. Это будет поддерживать спрос на золото со стороны инвесторов и Центробанков.
Поэтому эксперт не ожидает падения цены на золото ниже $3000 за унцию.
При очередном геополитическом обострении мы ожидаем возобновления роста золота и обновления исторического максимума. Он также добавил, что сейчас интерес инвесторов может сместиться на более рисковые активы, в тои числе и к криптовалютам. «Криптовалюты рассматриваются большинством инвесторов как рисковый инструмент, наряду с акциями. Эти инструменты дорожают в период стабильности», — пояснил он.
Золото — защитный инструмент, который растёт в цене в периоды нестабильности, добавил аналитик.
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