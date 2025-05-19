Беззащитный актив. Эксперт рассказал, почему инвесторы потеряли интерес к золоту

При очередном геополитическом обострении мы ожидаем возобновления роста золота и обновления исторического максимума. Он также добавил, что сейчас интерес инвесторов может сместиться на более рисковые активы, в тои числе и к криптовалютам. «Криптовалюты рассматриваются большинством инвесторов как рисковый инструмент, наряду с акциями. Эти инструменты дорожают в период стабильности», — пояснил он.