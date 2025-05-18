Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Телегин рассказал, какой штраф можно получить за букет сирени

Каким бы изящным жестом не казалось преподношение букета свежей сирени, стоит помнить, что ломать ветки этого растения запрещено. Повреждение сиреневым кустам — правонарушение, которое карается штрафом. Об этом в беседе c Финансами Mail рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

«Оценка такому действию, как срывание веток сирени может быть дана с применением норм регионального законодательства», — пояснил он.

Так, например, статьей 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за повреждение зеленых насаждений в виде штрафа на граждан в размере от 3 500 до 4000 рублей; на должностных лиц — 50 000 рублей; на юридических лиц — 300 000 тысяч рублей, отметил юрист.

Юрист добавил, что ряд обстоятельств может повлечь увеличение размера штрафа, например — применение механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо повреждение насаждений на особо охраняемых природных территориях.

В последнем случае штраф может достигать для граждан 5 000 рублей; для должностных лиц — 50 000 рублей; для юридических лиц — миллиона рублей.

«Известна позиция прокуратуры о том, что подобные действия в случае совершения их тайно можно рассматривать как кражу, влекущую ответственность по ст.158 УК РФ. В данном случае размер штрафа как одного из видов наказаний по части первой указанной статьи может достигать 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев», — добавил Телегин.

По его словам, в случае причинения ущерба в результате хищения на сумму, не превышающую 2 500 рублей, при таком подходе подобное деяние может квалифицироваться только как мелкое хищение по части 2 ст. 7.27 КоАП РФ. В данном случае предусмотрено наказание, в том числе в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 000 рублей.

«Однако примеров подобных ситуаций в судебной практике обнаружить не удалось, возможно — в связи со сложностью определения ущерба», — заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».