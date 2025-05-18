Юрист Телегин рассказал, какой штраф можно получить за букет сирени

«Оценка такому действию, как срывание веток сирени может быть дана с применением норм регионального законодательства», — пояснил он.
Так, например, статьей 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за повреждение зеленых насаждений в виде штрафа на граждан в размере от 3 500 до 4000 рублей; на должностных лиц — 50 000 рублей; на юридических лиц — 300 000 тысяч рублей, отметил юрист.
Юрист добавил, что ряд обстоятельств может повлечь увеличение размера штрафа, например — применение механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо повреждение насаждений на особо охраняемых природных территориях.
В последнем случае штраф может достигать для граждан 5 000 рублей; для должностных лиц — 50 000 рублей; для юридических лиц — миллиона рублей.
«Известна позиция прокуратуры о том, что подобные действия в случае совершения их тайно можно рассматривать как кражу, влекущую ответственность по ст.158 УК РФ. В данном случае размер штрафа как одного из видов наказаний по части первой указанной статьи может достигать 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев», — добавил Телегин.
По его словам, в случае причинения ущерба в результате хищения на сумму, не превышающую 2 500 рублей, при таком подходе подобное деяние может квалифицироваться только как мелкое хищение по части 2 ст. 7.27 КоАП РФ. В данном случае предусмотрено наказание, в том числе в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 000 рублей.
«Однако примеров подобных ситуаций в судебной практике обнаружить не удалось, возможно — в связи со сложностью определения ущерба», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».