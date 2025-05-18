Юрист Телегин рассказал, какой штраф можно получить за букет сирени

По его словам, в случае причинения ущерба в результате хищения на сумму, не превышающую 2 500 рублей, при таком подходе подобное деяние может квалифицироваться только как мелкое хищение по части 2 ст. 7.27 КоАП РФ. В данном случае предусмотрено наказание, в том числе в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 000 рублей.