В России выросло число ипотечных сделок

«На своей платформе мы видим рост в количестве сделок на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего по итогам апреля в ЕГРН зарегистрировано 390 тыс. сделок с недвижимостью, что на 12% больше, чем месяцем ранее. Но в годовом выражении произошел спад этого показателя на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и корректировки госпрограмм. В М2 число сделок сократилось на 29%, а по стране в целом — на 18% в сравнении с апрелем прошлого года», — добавил он.