Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 18 мая

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 16 мая 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,3% годовых. Его предлагают МБ Рус Банк на сумму от 500 тысяч рублей и Первоуральскбанк на сумму от 100 тысяч рублей.

Открыть вклад под 20,25% годовых своим клиентам предлагает Локо-Банк. Его размер должен начинаться от 300 тысяч рублей.

Клиенты Московского кредитного банка и БыстроБанка могут открыть вклад под 20,1% годовых — на сумму от 3 млн рублей и 150 тысяч рублей соответственно.

Московский кредитный банк также предлагает вклад под 20% годовых. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей. Под такой же процент открыть вклад можно в Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей), Банке Дом.РФ (от 1 млн рублей) и Совкомбанке (от 10 тысяч рублей).

ТКБ предлагает открыть вклад под 19,9% на сумму от 3 млн рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».