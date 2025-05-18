Топ-5 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 18 мая

Московский кредитный банк также предлагает вклад под 20% годовых. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей. Под такой же процент открыть вклад можно в Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей), Банке Дом.РФ (от 1 млн рублей) и Совкомбанке (от 10 тысяч рублей).