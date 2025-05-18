Топ-5 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 18 мая

Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,3% годовых. Его предлагают МБ Рус Банк на сумму от 500 тысяч рублей и Первоуральскбанк на сумму от 100 тысяч рублей.
Открыть вклад под 20,25% годовых своим клиентам предлагает Локо-Банк. Его размер должен начинаться от 300 тысяч рублей.
Клиенты Московского кредитного банка и БыстроБанка могут открыть вклад под 20,1% годовых — на сумму от 3 млн рублей и 150 тысяч рублей соответственно.
Московский кредитный банк также предлагает вклад под 20% годовых. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей. Под такой же процент открыть вклад можно в Авто Финанс Банке (от 100 тысяч рублей), Банке Дом.РФ (от 1 млн рублей) и Совкомбанке (от 10 тысяч рублей).
ТКБ предлагает открыть вклад под 19,9% на сумму от 3 млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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