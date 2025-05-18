Социальная инженерия: почему люди сами отдают мошенникам деньги

Перед выходом на контакт с жертвой социальные инженеры стремятся получить о ней максимальное количество информации, которая позволит им начать разговор и усыпить бдительность. Для этого они используют фишинговые сайты, похищенные информационные базы с персональными данными. В ход также идут доступные источники. Например, в соцсетях можно узнать номер телефона и адрес электронной почты.