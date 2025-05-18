Силуанов рассказал, почему смеялся на совещании с Путиным и бизнесом

«Совещание такое позитивное, встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение, — сказал он. — В Министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому мне всегда приходится улыбаться. В данной ситуации, действительно, так сложилось, что вопросы, которые поднимаются, можно было решить. Есть позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет».