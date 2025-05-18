Силуанов рассказал, почему смеялся на совещании с Путиным и бизнесом

Минфин России решает «очень много сложных вопросов», поэтому «всегда приходится улыбаться», заявил репортеру ВГТРК Павлу Зарубину министр финансов Антон Силуанов. Так он ответил на вопрос о причинах своего «хорошего настроения» во время видеоконференции президента Владимира Путина с членами общественной организации «Деловая Россия».
«Совещание такое позитивное, встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение, — сказал он. — В Министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому мне всегда приходится улыбаться. В данной ситуации, действительно, так сложилось, что вопросы, которые поднимаются, можно было решить. Есть позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет».
Совещание с участием Силуанова состоялось 13 мая. В ходе него Путин уточнил у министра финансов, согласится ли он с предложением основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова о снижении НДС до 3% без права на налоговый вычет для предприятий общественного питания.
«Мы прорабатывали вариант и просим согласовать 3-процентный НДС без права вычета. И, самое интересное, предлагаем разделить его на две части: 2% — в федеральный бюджет, 1% — в муниципальный, — сказал Гончаров. — К сожалению, этот барьер зачастую вынуждает компании дробиться, не позволяет открываться в регионах, увеличивать, масштабировать бизнес».
Сейчас от уплаты НДС в размере 20% освобождены те точки общественного питания, чей совокупный доход составляет менее 2 млрд руб. при условии, что услуги общепита достигают не менее 70% от всего заработка. Как подчеркнул Гончаров, подобная система «сложна в администрировании».
Путин назвал это предложение целесообразным. После обращения к Силуанову президент сказал: «Улыбается, это хороший признак. Сейчас согласится».
Министр финансов в ответ рассмеялся и заявил, что «не со всем» согласен. Он рассказал о договоренности с бизнесом повысить порог совокупного дохода до 3 млрд руб., при котором компания освобождается от уплаты НДС. «Такие поправки подготовили для внесения в Думу», — добавил глава Минфина. Что касается предложения Гончарова, он заявил, что ведомство готово обсудить эту инициативу, и «нужно более внимательно произвести расчеты».