Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа

БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Российская и сербская стороны в настоящий момент обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиардов кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков, заявил гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии. Баятович находился тогда в России в составе сербской делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с «Газпромом».
«У нас будет 2,5 миллиарда (кубических метров газа — ред.) в год как минимум на три года, максимум на 10 лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из РФ восемь плюс четыре миллиона кубометров (в сутки — ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будет 2 миллиона (кубометров в сутки — ред.) из Азербайджана. И еще будет два-три миллиона (кубометров в сутки — ред.) из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что, мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по “нефтяной формуле” (связанный с ценой нефти — ред.) с элементом биржевых цен… И мы должны договориться о том, как быть с рисками по этому договору», — сообщил Баятович в эфире TV Prva и высказал надежду, что новый договор с российской стороной будет заключен до истечения срока нынешнего 31 мая.
Глава энергетической госкомпании подчеркнул, что потребление Сербией в первую очередь ее промышленностью газа растет и зимой достигло 18 миллионов кубометров в сутки. На газ приходится уже свыше 20% произведенной в Сербии энергии.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду «увеличить доходы от транспорта газа».
Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров. Объемы ПХГ Банатски-Двор на севере Сербии, который пополам используют госкомпания «Србиягаз» и «Газпром», сейчас составляет около 500 миллионов кубометров.
Генеральный директор компании «Србиягаз» Баятович рассказал в начале февраля, что сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с РФ рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от 3 до 10 лет. На отопительный сезон 2024−2025 годов была достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии, «по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы». Российское топливо поступает в Сербию из газопровода «Турецкий поток» через газотранспортную систему Болгарии.