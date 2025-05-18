Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку газа

«У нас будет 2,5 миллиарда (кубических метров газа — ред.) в год как минимум на три года, максимум на 10 лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из РФ восемь плюс четыре миллиона кубометров (в сутки — ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будет 2 миллиона (кубометров в сутки — ред.) из Азербайджана. И еще будет два-три миллиона (кубометров в сутки — ред.) из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что, мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по “нефтяной формуле” (связанный с ценой нефти — ред.) с элементом биржевых цен… И мы должны договориться о том, как быть с рисками по этому договору», — сообщил Баятович в эфире TV Prva и высказал надежду, что новый договор с российской стороной будет заключен до истечения срока нынешнего 31 мая.