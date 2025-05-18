Предприниматели раскачивают полки

Спрос на франшизы в сфере торговли в январе—марте увеличился в 2,4 раза год к году, подсчитали в «Авито Бизнес 360». Направление стало самым быстрорастущим, сформировав 26% запросов. Рост прослеживается в контексте общей стагнации. В целом в первом квартале спрос на франшизы увеличился на 1% год к году. Портал Businessmens.ru (специализируется на подборе франшиз) также выделяет торговлю как одно из направлений роста интереса предпринимателей. Спрос на профильные франшизы, по оценкам аналитиков, вырос на 37% год к году.