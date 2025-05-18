Названы дачные постройки, которые могут заставить снести

Так, для домов и хозпостроек с наружными стенами из негорючих материалов (камень, бетон, железобетон и т. п. ) с отделкой, облицовкой, а также карнизами и водоизоляционным слоем кровли из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 (слабогорючие) допускается применять противопожарные расстояния как для зданий третьей степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. То есть, расстояние от глухих стен таких домов или хозпостроек до домов любых конструктивных решений на соседних участках может составлять шесть метров.