Названы дачные постройки, которые могут заставить снести

При возведении сооружений на дачном участке необходимо руководствоваться нормами Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Кроме того, немаловажную роль играют своды правил, в которых прописаны допустимые расстояния между домами и другими зданиями — СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».
Что нельзя строить на дачном участке
На садовом земельном участке возможно возведение садового или жилого дома, а также таких хозяйственных построек, как, например, баня, сарай, гараж или гараж-стоянка, летняя кухня, душ, туалет, искусственный водоем. Запрещается в частности строить:
- многоквартирные дома;
- дома, имеющие четыре этажа над землей;
- дома с двумя входами, предназначенные для проживания двух семей (двухквартирный дом).
- коммерческую недвижимость (например, магазины, автомастерские, сервисы).
Как размещать постройки на одном участке
Согласно СП 4.13130.2013, противопожарные расстояния между жилым домом и хозпостройками, а также между хозпостройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного участка не нормируются.
Вместе с тем, свод правил содержит санитарные нормы, согласно которым:
- баню, сарай, гараж можно возводить на расстоянии одного метра от границ участка (забора);
- туалет также строится на расстоянии не менее одного метра от границы и минимум восьми метров от находящихся на участке дома и колодца;
- искусственный водоем должен находиться минимум в двух метрах от границ участка.
Расстояния между постройками на соседних участках
Согласно СП 53.13330.2019, расстояние между домом и границей участка (забором) в садовом некоммерческом товариществе должно составлять не менее трех метров. То есть, между домами на соседствующих участках должно быть как минимум шесть метров (по три метра с каждой стороны, если здания установлены на одной линии и на минимальном допустимом расстоянии от забора).
Вместе с тем, из положений СП 4.13130.2013 следует, что противопожарное расстояние между деревянными домами, а также деревянным домом и деревянными хозпостройками, размещенными на соседних участках, должно составлять 15 метров. При этом данное расстояние можно уменьшить посредством повышения степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности постройки.
Так, для домов и хозпостроек с наружными стенами из негорючих материалов (камень, бетон, железобетон
Отметим, что противопожарные расстояния между домами и хозпостройками на соседних участках не нормируются, если при постройке владельцы возвели противопожарные стены. Возведение домов и хозпостроек на смежных участках допустимо без использования противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников.
Также отметим, что при отсутствии централизованной канализации расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома должно составлять не менее 12 метров.
Последствия несоблюдения норм
Возведение на дачном участке постройки без соблюдения норм расстояний несет в себе риск финансовых потерь и выполнения в дальнейшем большого объема работы. Соседи вправе пожаловаться на собственника участка в местные органы власти либо обратиться с иском в суд.
Если факт нарушения будет доказан, собственника могут обязать выплатить соседям компенсацию и снести спорную постройку.
Аналогичные меры могут применить и к объектам, которые противоречат целевому назначению земли, нарушают права и интересы соседей и наносят вред экологии.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.