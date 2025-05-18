Что делать, если ваш смартфон украден или потерян

Для этого нужно быстро найти доступ к интернету с другого устройства. Как пояснила кандидат экономических наук, налоговый консультант, управляющий партнер ГК «РосКо» Алёна Яковлева, в случае с Google-аккаунтом и Android-устройством — перейти в браузер, авторизоваться в аккаунте по специальной ссылке, перейти в раздел «Безопасность» — «Ваши устройства» — «Управление…», выбрать украденное устройство. Рядом с разделом «Доступ к аккаунту» нажать «Выйти». Затем измените пароль от своего Google-аккаунта, сохраните нужные данные и очистите информацию в менеджере паролей. «В случае с iPhone — заблокировать устройство и защитить данные можно, даже если айфон отключен — авторизоваться в iCloud с другого устройства, нажать “Найти iPhone”, перейти в раздел “Режим потери” или “Заблокировать” и ввести код допуска к устройству. Для надежности измените пароль от Apple ID», — говорит она. Если вы не очень хорошо разбираетесь в программах, лучше заранее изучить свои девайсы и найти в них доступ к указанным сервисам, разобраться, как ими воспользоваться, чтобы потом в экстренной ситуации при потере смартфона максимально быстро его заблокировать.