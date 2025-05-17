Юрист Лупу разъяснил, кому нужна новая регистрация при переезде

Он добавил, что такие же положения действуют, если жилое помещение, находится в городе в Москве или в одном из населенных пунктов Московской области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в Москве или в одном из населенных пунктов Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Крыму соответственно.