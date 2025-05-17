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Юрист Лупу разъяснил, кому нужна новая регистрация при переезде

Россияне не обязаны регистрироваться по новому адресу, переезжая в другой населенный пункт в пределах одного региона. Однако, ситуация меняется в случае отъезда в другой субъект России более чем на три месяца. Подробности Финансам Mail раскрыл юрист ЕЮС Валентин Лупу.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Согласно Закону “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”, гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться с заявлением о регистрации по новому месту жительства», — пояснил юрист.

Он уточнил, к месту жительства гражданина РФ относятся жилой дом, квартира, комната или другое жилое помещение, в которых он постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма либо на иных законных основаниях и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

По словам специалиста, россияне планирующие проживать в жилом помещении, которое не является их постоянным местом жительства, более 90 дней, обязаны регистрироваться по месту пребывания. Процедура осуществляется без снятия с учета по месту жительства. Такую регистрацию принято называть временной регистрацией.

«Предусмотрены исключения, когда такая регистрация не требуется. Гражданин вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, находится в том же или ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации», — объяснил эксперт.

Он добавил, что такие же положения действуют, если жилое помещение, находится в городе в Москве или в одном из населенных пунктов Московской области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в Москве или в одном из населенных пунктов Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Крыму соответственно.

Подача заявлений для регистрации производится через Единый портал государственных услуг или МФЦ. Регистрация по месту пребывания (временная) может быть оформлена удаленно, без посещения уполномоченного органа, если у заявителя и собственника имеются подтвержденные учетные записи на Едином портале и сведения о жилом помещении имеются в Едином государственном реестре недвижимости. В указанном случае регистрация выдается в виде документа в электронной форме через Единый портал, заключил Лупу.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».