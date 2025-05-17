Вокруг оси: куда будут двигаться нефтяные котировки в ближайшие недели

— Разумеется, другое дело — падение на 30%. Но даже в этом случае главное не глубина падения в моменте, а скорость восстановления цены. Если на 1−2 месяца цены на нефть снизятся даже на 30−50%, но потом произойдет быстрое восстановление, то для бюджета это некритично, — отмечает он.