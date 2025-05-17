В Москве упростили правила перепланировок квартир. Что поменяется

С 23 апреля 2025 года вступили в силу изменения в столичном законодательстве, которое регулирует процедуру согласования перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах (Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508 в ред. Постановления Правительства Москвы от 18.04.2025 № 841-ПП).
Поправки в частности коснулись требований к объединению и разделению помещений, правил заделки проемов в перекрытиях и несущих стенах, изменения антресолей и входных групп, порядка оформления актов после завершения работ, требований к эскизам и техническим планам, сроков рассмотрения заявок и порядка обмена данными с Росреестром.
Подача заявления на портале mos.ru стала проще
Напомним, что подача заявления для согласования перепланировки сейчас осуществляется только в цифровом формате. Акт о согласовании перепланировки теперь тоже доступен только в электронном виде и будет подгружаться в онлайн-режиме.
На портале mos.ru появился специальный лендинг, который помогает избежать ошибки при подаче заявления для согласования перепланировки и других необходимых документов.
Запустили анкету с наводящими вопросами, которые помогут сориентироваться при выборе типа заявления для согласования перепланировки. После ее заполнения человек получит шаблон заявления необходимой формы.
Появилась возможность выбора проекта переустройства для типовых домов в готовом реестре. Последний содержит варианты перепланировок для квартир из наиболее распространенных серий многоэтажных жилых домов.
Кроме того, теперь на портале можно заранее узнать, какие виды работ согласовать не получится.
Сроки рассмотрения и внесение записи о перепланировке
Срок рассмотрения представленных заявителем документов сократился с 30 рабочих дней до 20 рабочих дней.
Запись о сделанной перепланировке теперь вносят в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) согласно сообщению из Мосжилинспекции. При этом заявителю больше не нужно самостоятельно обращаться в Росреестр.
Что можно согласовать в упрощенном порядке
Законодатели расширили перечень работ, которые можно согласовать в упрощенном порядке, при котором на схеме квартиры достаточно сделать пометки, обозначив запланированные изменения, и приложить к заявлению нарисованный от руки эскиз.
Таким образом теперь можно согласовать заложенные дверные проемы в несущих стенах, построенные, перестроенные или снесенные подиумы, пандусы и лестницы внутри квартиры. Также можно смонтировать встроенные шкафы, дверные проемы в ненесущих перегородках, переставить унитаз, ванную или душевую кабину
Когда нельзя применить упрощенный порядок
Столичные власти уточнили перечень работ, при которых нельзя применять упрощенный порядок (п. 1.2.3.5 Приложения № 3 к Постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508 в ред. Постановления Правительства Москвы от 18.04.2025 № 841-ПП). К ним относятся:
- создание или расширение проема в несущей стене;
- демонтаж части несущей стены;
- возведение или демонтаж антресоли;
- работы с любыми (даже не несущими) перегородками в домах с деревянными или смешанными перекрытиями;
- демонтаж участка стены под окном при выходе на балкон или лоджию в панельном или блочном доме.
В перечисленных выше случаях работы можно выполнить только согласно проекту. При этом сделать такой проект может либо проектировщик самого дома, либо организация, выбранная Мосжилинспекцией.
Кроме того, при приемке выполненных работ понадобится присутствие проектировщика. Напомним, что при упрощенном порядке помимо собственника квартиры достаточно представителя Мосжилинспекции.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.