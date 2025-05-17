В 2025 году Росстандарт разработает ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль

Шалаев уточнил, что еще в 2017 году на казанском форуме было решено разрабатывать стандарт в сфере халяль. По его словам, Россия до сих пор является одной из немногих светских стран, в которой действуют национальные стандарты в сфере халяль. Речь идет о трех национальных ГОСТах, включающих в себя «наилучшие мировые практики».