В 2025 году Росстандарт разработает ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль

«До конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира», — отметил он.
Шалаев уточнил, что еще в 2017 году на казанском форуме было решено разрабатывать стандарт в сфере халяль. По его словам, Россия до сих пор является одной из немногих светских стран, в которой действуют национальные стандарты в сфере халяль. Речь идет о трех национальных ГОСТах, включающих в себя «наилучшие мировые практики».
Ранее Шалаев назвал ГОСТ на халяльную еду «конкурентным преимуществом».
«Экспортный потенциал здесь просто колоссальный. За шесть лет поставки халяльных продуктов из России за рубеж выросли на 38%, и это далеко не предел», — отмечал он.