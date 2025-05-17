Три последствия отказа от кредита в период охлаждения

Какие же могут быть последствия такого шага? Финансы Mail спросили у доцента кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксану Васильеву.
Напомним, что на законодательном уровне в России период охлаждения был введен для защиты россиян от финансовых мошенников или импульсивных покупок. Это, как ожидалось, должно было снизить закредитованность населения.
Сейчас отказаться от подписанного кредитного договора можно в течение двух суток. Но есть три момента, которые стоит учесть.
Первое. В бюро кредитных историй (БКИ) будет отражен факт отказа от кредита. Это не повлияет на качество заемщика, но некоторым может не понравиться.
Хотя сам факт отказа в период охлаждения никак не ухудшит кредитную историю и персональный рейтинг останется без изменений.
Второй момент, о котором стоит помнить, что в случае повторного обращения банк будет предлагать займ уже на новых условиях. Они могут быть выгоднее, а могут — наоборот, обойтись клиенту дороже. Также стоит помнить, что одобренная ранее заявка не приведет к автоматическому одобрению нового кредита.
Третий момент, о котором стоит помнить, что из-за периода охлаждения — в течение двух суток после подписания кредитного договора — деньги придется подождать. Не все помнят, что деньги будут не сразу, а только через два дня. Это может оказаться стрессом в некоторых ситуациях.
Для быстрого получения заемных денег экономист советует приложить определенные усилия. Это может быть заем без периода охлаждения. Оформить его можно, если к кредитной заявке найти поручителя или созаемщика. Также банки выдадут деньги без всякой паузы, если сумма займа не превышает 50 тыс. рублей.