Три последствия отказа от кредита в период охлаждения

Третий момент, о котором стоит помнить, что из-за периода охлаждения — в течение двух суток после подписания кредитного договора — деньги придется подождать. Не все помнят, что деньги будут не сразу, а только через два дня. Это может оказаться стрессом в некоторых ситуациях.