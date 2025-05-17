Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 17 мая 2025 года

После заседания совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года, на котором ключевая ставка вновь была оставлена на уровне 21%, участники финансового рынка продолжают корректировать условия по депозитным ставкам.
По данным маркетплейса «Финуслуги» на 16 мая 2025 года, самая высокая ставка для новых клиентов зафиксирована в Московском кредитном банке: здесь вклад от 10 тысяч рублей можно открыть под 23% годовых. Вклады для других категорий клиентов в этом же банке доступны под 20% при сумме депозита от 3 млн рублей и под 19,5% для сумм от 10 тысяч рублей.
В Ак Барс Банке депозит со сроком на три месяца доступен по ставке 20,3% годовых, при этом минимальный размер вклада составляет 10 тысяч рублей. Аналогичную ставку предлагает Совкомбанк, сумма депозита также от 10 тысяч рублей.
Банк Дальневосточный принимает депозиты сроком на три месяца под 20% годовых при минимальном взносе 150 тысяч рублей.
В Транскапиталбанке на три месяца средства можно разместить под 19,75% годовых, если сумма депозита составляет не менее 300 тысяч млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».