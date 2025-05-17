Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 17 мая 2025 года

По данным маркетплейса «Финуслуги» на 16 мая 2025 года, самая высокая ставка для новых клиентов зафиксирована в Московском кредитном банке: здесь вклад от 10 тысяч рублей можно открыть под 23% годовых. Вклады для других категорий клиентов в этом же банке доступны под 20% при сумме депозита от 3 млн рублей и под 19,5% для сумм от 10 тысяч рублей.