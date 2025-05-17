Раскрыто, как изменится курс рубля после переговоров в Стамбуле

«Неопределенность рынка после стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания», — указал он.
В качестве факторов, ограничивающих укрепление рубля, эксперт назвал традиционное для весны и лета падение счета текущих операций и значительное погашение валютных облигаций. Но ключевой вопрос останется за геополитикой и за тем, каким будет ход переговоров.
В случае позитивного исхода вероятно краткосрочное укрепление рубля на 5−10 процентов в условиях низкой ликвидности, однако это продлится недолго. Ослабление санкций приведет к восстановлению импорта и оттока капитала, заключил Родичкин.