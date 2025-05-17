Путин поручил утвердить программу сноса пустующего жилья в Арктике

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годы утвердить программу сноса пустующего жилья в Арктике, рассмотрев возможность софинансирования этой программы из бюджета.
«Утвердить программу сноса объектов капитального строительства, входящих в пустующий жилищный фонд, на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, рассмотрев возможность софинансирования этой программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск опубликован на сайте Кремля.
Доклад об этом президент ждет до 1 июля 2025 года. Ответственным назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Также Путин поручил утвердить график поэтапного переселения граждан, проживающих на территории Арктической зоны РФ, из жилья, признанного аварийным до 1 сентября 2024 года, на период до 2035 года и обеспечить своевременное финансирование его реализации.
Доклад об этом он ждет до 1 октября 2025 года, далее — один раз в год. Ответственными назначены Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий, которых входят в Арктическую зону.