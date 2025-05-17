Назван новый способ стимулировать россиян копить на пенсию

Правительство намерено выяснить, кто из трудоспособных россиян не работает официально, хотя мог бы платить налоги с заработка. По мнению депутатов, одним из стимулов по «обелению» сферы занятости, может стать налоговая стимуляция бизнеса, который помогает своим сотрудникам копить на пенсию.