Назван новый способ стимулировать россиян копить на пенсию

О найденном новом способе стимулировать россиян участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС) рассказал ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с изданием «Известия».
По мнению депутата, такое стимулирование работодателей может заработать в России с 2026 года. Компании, которые совершают взносы ПДС сотрудников, смогут учитывать их как свои расходы для сокращения базы при оплате налога на прибыль.
Напомним, что вопрос формирования накоплений у россиян находится под контролем у президента России Владимира Путина: около года назад он призвал разработать инструмент, который бы привлек бизнеск софинансированию программы долгосрочных сбережений своих работников. Инструментом глава государства предложил рассмотреть налоговые льготы.
По словам президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова, новая льгота позволит работодателю софинансировать счета программ долгосрочных сбережений своих сотрудников в пределах 12% от фонда оплаты труда персонала. Как показал опрос СберНПФ и «Работы.ру», поддерживать участие сотрудников в ПДС готов каждый второй работодатель (46%).
В свою очередь по данным исследования Банка России, число негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые стали бы операторами ПДС, увеличивалось от квартала к кварталу. Количество присоединившихся к программе долгосрочных сбережений участников на конец прошлого года достигло 2,8 миллиона человек.