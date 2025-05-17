Как изменились ставки по вкладам и накопительным счетам в российских банках с 9 по 16 мая

Альфа-банк
С 15 мая Альфа-банк пересмотрел условия по ряду депозитных продуктов, снизив ставки по нескольким вкладам, что подтверждается обновленными тарифами на сайте кредитной организации. По акционному вкладу «Альфа-Вклад Юбилейный» ставка для сумм свыше 50 тыс. рублей уменьшена до 19% годовых против прежних 19,3%, в то время как максимальная ставка для суммы от 10 тыс. до 50 тыс. рублей на срок три месяца остается на уровне 30% годовых.
Снижение ставок затронуло и продукт «Альфа-Вклад Новые деньги»: доходность по вкладам сроком от трех месяцев до трех лет теперь составляет 19,4% (-0,1 п.п.) на три месяца, 19,8% (-0,4 п.п.) на четыре месяца, 20% (-0,2 п.п.) на шесть месяцев, 16% (-0,1 п.п.) на полтора и два года, и 15% (-1,1 п.п.) на три года.
Максимальная доходность по этому вкладу при внесении новых средств и подключении капитализации процентов составляет 20% годовых на сроке шесть месяцев. Условия для уже размещенных средств также претерпели изменения: ставки на тех же сроках варьируются от 13% до 18,7% годовых при минимальной сумме вложений 50 тыс. рублей, с максимальной ставкой 18,7% на сроки четыре и шесть месяцев.
В рамках предложения «Альфа-Вклад. Максимальный» для всех клиентов ставка снижена на 0,1−1,5 п.п. по срокам от трех месяцев до трех лет, максимальная ставка составляет 19,7% годовых на сроках четыре и шесть месяцев при капитализации процентов.
По депозиту «Альфа-Вклад. Пенсионный» также зафиксировано снижение ставок: максимальная ставка теперь составляет 19,8% годовых (-0,3 п.п.) на сроки четыре и шесть месяцев, на срок два года ставка снижена до 15,6% (-0,5 п.п.), на три года — до 14,6% (-1,5 п.п.). Минимальная сумма вложения — 10 тыс. рублей. Данный вклад открыт для оформления в отделениях банка для мужчин от 63 лет и женщин от 58 лет.
Кроме того, по комбинированному вкладу «Альфа-Вклад» с программой долгосрочных сбережений на 0,5 п.п. снижены ставки на сроках шесть месяцев и один год, теперь они составляют 22,5% и 20,25% годовых соответственно. Оформление доступно только при открытии программы долгосрочных сбережений через мобильное приложение при вложении от 50 тыс. рублей. В случае досрочного расторжения договора ПДС в течение 14 дней вклад закрывается по ставке 0,005% годовых.
МКБ
Также с 14 мая понижены ставки по ряду вкладов и в Московском кредитном банке (МКБ), о чем свидетельствуют обновленные тарифы. По депозиту «МКБ. Безусловный» ставки на сроки от одного до шести месяцев теперь составляют 17% (-1 п.п.) на месяц, 20% (-0,5 п.п.) на три месяца и 20,5% (-0,5 п.п.) на шесть месяцев. Максимальная ставка по вкладу — 20,5% на сроке полгода, сумма вложений — от 10 тыс. до 5 млн рублей, проценты выплачиваются в конце срока, предусмотрена двухкратная автоматическая пролонгация без возможности пополнения и частичного снятия.
Снижение ставок коснулось и вклада «МКБ. Перспектива» — на 0,5 п.п. по срокам полгода и год, соответственно до 21% и 19,5% годовых, максимальная ставка сохраняется на уровне 21,5% по сроку три месяца при условии безналичных покупок по карте банка на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц.
По пенсионному депозиту «МКБ. Гранд» ставка снижена на 0,25 п.п. до 20% годовых на сроке один год, максимальная ставка остается 22% годовых на сроке шесть месяцев. Повышенные ставки доступны при получении пенсии на карту банка «Мудрость» либо открытии вклада с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.
На 0,5 п.п. снижена ставка по вкладу «МКБ. Преимущество» на сроке три месяца (до 19,5% годовых); максимальная ставка по данному продукту остается 20% на сроке шесть месяцев. Депозит доступен текущим пользователям онлайн-платформы «Финуслуги».
Россельхозбанк
14 мая Россельхозбанк анонсировал акционную ставку по накопительному счету «Мой счет» для новых клиентов. Приветственная ставка 19% годовых начисляется на ежедневный остаток от 100 до 3 млн рублей в первые три календарных месяца для клиентов, ранее не имевших накопительных счетов в банке в течение последних 30 дней. С четвертого месяца и на остаток свыше 3 млн рублей применяется базовая ставка 9% годовых.
Открытие счета возможно с 14 мая по 31 декабря только один раз. Для счетов, открытых в последний день месяца, приветственный период сокращается до двух календарных месяцев. Проценты выплачиваются в конце каждого календарного месяца либо при закрытии счета.
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