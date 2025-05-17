Как изменились ставки по вкладам и накопительным счетам в российских банках с 9 по 16 мая

Также с 14 мая понижены ставки по ряду вкладов и в Московском кредитном банке (МКБ), о чем свидетельствуют обновленные тарифы. По депозиту «МКБ. Безусловный» ставки на сроки от одного до шести месяцев теперь составляют 17% (-1 п.п.) на месяц, 20% (-0,5 п.п.) на три месяца и 20,5% (-0,5 п.п.) на шесть месяцев. Максимальная ставка по вкладу — 20,5% на сроке полгода, сумма вложений — от 10 тыс. до 5 млн рублей, проценты выплачиваются в конце срока, предусмотрена двухкратная автоматическая пролонгация без возможности пополнения и частичного снятия.