ЕС попытается снизить доходы российских нефтяников и перекрыть Балтику теневому флоту

В апреле использование танкеров стран G-7 и ЕС в морском экспорте российской нефти и нефтепродуктов, выросло с 35 до 47 процентов в январе этого года. В экспорте только нефти их доля увеличилась почти в два раза с 19 до 35 процентов. Такие данные приводит финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
В ЕС уже заявили о подготовке нового пакета санкций против России и теперь есть большая вероятность, что будущие рестрикции коснуться не только танкеров так называемого теневого флота, но и европейских судов. Как вариант, возможен полный запрет перевозок российской нефти и нефтепродуктов танкерами из стран ЕС или сильное снижение для них уровня price cap (потолка цен) в 60 долларов за баррель на экспорт нашей нефти (установлена G-7 и ЕС в декабре 2022 года). В CREA говорится о снижении потолка до 30 долларов за баррель, что окажется равноценно запрету перевозок.
В CREA делают парадоксальный вывод, что причина постепенного отказа экспортеров российской нефти от услуг теневого флота в санкциях против входящих в него танкеров. Но логичнее предположить, что российские компании после падения экспортных цен на нашу нефть ниже уровня price cap не видят смысла пользоваться дорогими услугами теневых перевозчиков, которые делают наценку за риск. Работая с флотом ЕС и G-7 есть возможность снизить издержки в период низких цен на нефть. На пиках санкционного давления на российскую нефтянку стоимость аренды теневого танкера могла быть в два-три раза выше стандартного фрахта.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с начала года цены на нашу нефть марки Urals в балтийских портах в среднем составляли 58,5 долларов за баррель, а в апреле упали до 50 долларов за баррель и ниже. Поэтому неудивительно, что российские компании обратились к более дешевым европейским перевозчикам, они могли делать поставки абсолютно легально во всех иностранных юрисдикциях. Именно эту возможность снизить издержки могут захотеть перекрыть в ЕС нашим компаниям.
Полный запрет на перевозки российской нефти танкерами ЕС вполне возможен, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Сейчас мы наблюдаем политически мотивированный санкционный зуд со стороны Европы. Ждать 18 пакет санкций не придется долго. И включить в него пункт, действительно запрещающий европейским компаниям вообще работу с российской нефтью, не так сложно. Это не трансграничные санкции, Брюссель действительно вправе запретить компаниям из европы такого рода деятельность, и юридически запрет прописать просто. Причем он будет не символическим, как с частью попавших под санкции ЕС танкеров теневого флота, которые просто не заходят в европейские порты, а реальный, действующий. В краткосрочном периоде отгрузки нефти и нефтепродуктов из России снизятся, в долгосрочном, мы, конечно, адаптируемся, поставки опять увеличатся, но издержки отечественных компаний неминуемо возрастут, отмечает эксперт.
Схожую оценку делает аналитик по сектору транспорта и электроэнергетики «Ренессанс Капитал» Николай Голотвин. Он считает, что будущие изменения санкционного режима будут зависеть от целого ряда факторов, включая исход переговорного процесса по Украине. Исключать возможность ужесточения ограничений со стороны ЕС против российских нефтяных грузов и танкеров, вовлеченных в их перевозку, нельзя. В случае реализации данного сценария или роста котировок российской нефти выше «потолка цен», объем предложения танкерных мощностей на российском рынке может сократиться. В результате локальные премии к среднемировым ставкам фрахта могут восстановиться до уровней, где они были несколько месяцев назад, что повлечет рост затрат на транспортировку для нефтяных компаний в пределах нескольких долларов на баррель, уточняет он.
Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым считает, что в долгосрочном периоде Россия, вероятно, продолжит переориентацию поставок на Азию, наращивая флот под дружественными флагами и развивая альтернативные логистические маршруты, снижая зависимость от западной инфраструктуры. Это приведет к адаптации системы, но потребует времени и ресурсов, подчеркивает она.
По словам Симонова, с принятием запрета у ЕС могут возникнуть сложности из-за позиции Словакии, Венгрии и, возможно, Греции, чьи танкеры в основном занимаются перевозками российской нефти. Причем, свою работу с нашим топливом они не прекращали даже в 2023 и 2024 году.
Гудым также отмечает, что полный запрет работы с российской нефтью потребует серьезной координации внутри ЕС и может затронуть интересы некоторых стран, зависящих от стабильности рынка энергоносителей. Поэтому более вероятен вариант ужесточения контроля за соблюдением ценового потолка или снижением его уровня.
Но только запретом перевозок российской нефти и нефтепродуктов ЕС, конечно, не ограничиться. По мнению Симонова, ЕС продолжит попытки закрыть для судов с нашим топливом Балтийские проливы. По еще неподтвержденным данным, уже в 17 пакете санкций будет список танкеров, которым окажется запрещен проход в Балтийском море.
Симонов, правда, сомневается в достоверности этой информации. Тогда ЕС начнет претендовать на трансграничность своих санкций, поскольку Балтийское море не является его юрисдикцией. А все-таки есть морское право, Конвенция ООН 1982 года, которую все страны балтийского региона подписали. При этом идея закрыть Балтийское море для судов теневого флота присутствует и попытки воплотить ее в жизнь продолжаться, считает эксперт.