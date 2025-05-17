ЕС попытается снизить доходы российских нефтяников и перекрыть Балтику теневому флоту

Полный запрет на перевозки российской нефти танкерами ЕС вполне возможен, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Сейчас мы наблюдаем политически мотивированный санкционный зуд со стороны Европы. Ждать 18 пакет санкций не придется долго. И включить в него пункт, действительно запрещающий европейским компаниям вообще работу с российской нефтью, не так сложно. Это не трансграничные санкции, Брюссель действительно вправе запретить компаниям из европы такого рода деятельность, и юридически запрет прописать просто. Причем он будет не символическим, как с частью попавших под санкции ЕС танкеров теневого флота, которые просто не заходят в европейские порты, а реальный, действующий. В краткосрочном периоде отгрузки нефти и нефтепродуктов из России снизятся, в долгосрочном, мы, конечно, адаптируемся, поставки опять увеличатся, но издержки отечественных компаний неминуемо возрастут, отмечает эксперт.