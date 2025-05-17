Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Эрдоган также сообщил, что с момента начала изысканий на шельфе Турции «проведено 11 буровых работ в Средиземном море и 38 — в Черном море». «Работы на скважине “Гёктепе-3” начались 27 марта и были завершены вчера на глубине 3 500 метров», — уточнил он.