АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море, содержащего топливо оценочной стоимостью $30 млрд.
«Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине “Гёктепе-3”. Объем — 75 млрд кубометров, экономическая ценность — $30 млрд. Это месторождение сможет обеспечивать наши домохозяйства газом в течение примерно трех с половиной лет», — написал он в Х.
Эрдоган также сообщил, что с момента начала изысканий на шельфе Турции «проведено 11 буровых работ в Средиземном море и 38 — в Черном море». «Работы на скважине “Гёктепе-3” начались 27 марта и были завершены вчера на глубине 3 500 метров», — уточнил он.