Экономист объяснил, чем вызвано повышение тарифов ЖКХ в 2025 году на 11,9%

«На протяжении нескольких лет росли цены на газ, тепло, электроэнергию, топливо, строительные материалы и услуги подрядчиков, а значит — дорожало всё, что связано с доставкой коммунальных ресурсов до потребителя. Это повышение — попытка подтянуть плату за услуги к их фактической себестоимости, с учётом логистики, состояния сетей, источников генерации и других факторов, которые разнятся от региона к региону», — объяснил специалист.