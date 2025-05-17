Экономист объяснил, чем вызвано повышение тарифов ЖКХ в 2025 году на 11,9%

«На протяжении нескольких лет росли цены на газ, тепло, электроэнергию, топливо, строительные материалы и услуги подрядчиков, а значит — дорожало всё, что связано с доставкой коммунальных ресурсов до потребителя. Это повышение — попытка подтянуть плату за услуги к их фактической себестоимости, с учётом логистики, состояния сетей, источников генерации и других факторов, которые разнятся от региона к региону», — объяснил специалист.
По его словам, цифра «11,9%» — это не единое значение для всех, а средняя арифметика по стране.
«Конкретные решения принимаются региональными органами регулирования, которые опираются на локальные данные: протяжённость сетей, уровень потерь, износ оборудования, рост цен на ресурсы и заработную плату. Именно поэтому говорить об “одном” повышении неправильно: тарифы пересматриваются с разной скоростью, под разным давлением и на фоне разных условий», — заключил Паулаускас.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России в 2025 году тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%.