Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9% в 2025 году

В России в 2025 году тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Источник: Freepik

«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9%», — сказал он в интервью ТАСС в рамках экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Как подчеркнул депутат, в регионах этот показатель будет отличаться в зависимости от решений региональных комитетов.

По словам Кошелева, рост связан с инфляцией, а также с необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко заявил, что с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%.