Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9% в 2025 году

«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9%», — сказал он в интервью ТАСС в рамках экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Как подчеркнул депутат, в регионах этот показатель будет отличаться в зависимости от решений региональных комитетов.
По словам Кошелева, рост связан с инфляцией, а также с необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко заявил, что с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%.