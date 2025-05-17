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Белый дом раскритиковал Moody’s за понижение рейтинга правительства США

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody’s Ratings понизить кредитный рейтинг американского правительства, обвинив организацию в отсутствии репутации.

Источник: AP 2024

Ранее Moody’s понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.

«Если бы Moody’s пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет», — указал заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в распространенном релизе.

Он добавил, что команда Трампа и Республиканская партия сосредоточены на «исправлении беспорядка» предыдущей администрации путем сокращения «трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве».

Решение также прокомментировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, уличив экономиста агентства Марка Занди в связях с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон.

«Экономист Moody’s Марк Занди является советником Обамы и спонсором Клинтон, который с 2016 года является сторонником Never Trumper (политическое движение в США против Трампа — ред.). Никто не воспринимает его “анализ” всерьез», — написал Чунг на своей странице в социальной сети Х.

Представитель Белого дома добавил, что Занди «снова и снова» оказывался неправ в своих оценках.