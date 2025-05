Уоррен Баффетт продал акции крупных банков и вложился в загадочный бизнес

Финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK) раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2025 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале «оракул из Омахи», как называют Баффетта, сохранил пакет акций Apple, полностью продал акции Citigroup и Nubank, продолжил распродавать доли в Bank of America и Capital One Financial, а также вложился в добычу нефти, алкогольные напитки, бассейны и производство пиццы. Холдинг также попросил у регулятора разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в портфеле.