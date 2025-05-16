Уоррен Баффетт продал акции крупных банков и вложился в загадочный бизнес

Финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK) раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2025 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале «оракул из Омахи», как называют Баффетта, сохранил пакет акций Apple, полностью продал акции Citigroup и Nubank, продолжил распродавать доли в Bank of America и Capital One Financial, а также вложился в добычу нефти, алкогольные напитки, бассейны и производство пиццы. Холдинг также попросил у регулятора разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в портфеле.
Стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам первого квартала упала до $258,7 млрд по сравнению с $267,18 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.
Наибольшую долю в инвестпортфеле Berkshire Hathaway занимает финансовый сектор — на него приходится 37% от всех публичных активов, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. За ним следуют IT-сектор (27,06%), потребительские товары первой необходимости (17,07%), энергетика (12,73%), коммуникационные услуги (2,27%) и здравоохранение (2,08%).
В первом квартале в портфеле холдинга были бумаги 36 компаний. Apple сохранила лидерство по доле в инвестиционном портфеле (25,76% от общей стоимости активов против 26,24% кварталом ранее). Второе и третье места по доле в инвестпортфеле Berkshire Hathaway заняли American Express (15,77%) и Coca-Cola (11,07%). На четвертой строчке — Bank of America (10,19%), а на пятом — Chevron (7,67%).
На топ-10 компаний приходится 89,02% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные сервиса WhaleWisdom. В период с января по март Berkshire купила акций на $3,18 млрд и продала на $4,68 млрд.
На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в мае 2023 года Баффетт говорил, что в портфеле холдинга есть и непубличные компании. Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффетт упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple.
В последние годы Баффетт в основном воздерживался от крупных приобретений, вместо этого накапливая денежные средства. В первом квартале Berkshire Hathaway нарастила размер денежной подушки до $347,7 млрд, что стало новым рекордом для компании. Инвестиционный конгломерат за квартал увеличил денежную подушку более чем на $10 млрд, на конец 2024 года у Berkshire Hathaway на балансе было $334,2 млрд.
Доля Баффетта в Apple сохранилась
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта сохранила долю в Apple после распродаж в прошлом году. В частности, во втором квартале пакет в Apple был сокращен на 49%, а в третьем квартале 2024 года — еще на четверть. По итогам первого квартала производитель iPhone все еще оставался крупнейшим активом конгломерата, на его долю приходилось 25,76% от всего инвестиционного портфеля.
Стоимость доли холдинга Berkshire Hathaway в Apple за первый квартал снизилась более чем на $8,5 млрд. На конец марта стоимость оставшегося пакета из 300 млн акций Apple оценивалась в $66,6 млрд по сравнению с $75,13 млрд конец декабря.
Инвестиции в таинственный бизнес
Опубликованные документы указывают на то, что в первом квартале 2025 года Berkshire Hathaway получила от SEC разрешение не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле. Это не позволит копировать действия холдинга до закрытия им своих сделок другим инвесторам, которые внимательно следят за сделками Баффетта в поисках инвестиционных идей.
Ранее холдинг уже прибегал к такой секретности при крупных сделках. Berkshire получала такое разрешение при покупке пакетов акций нефтяной компании Chevron и страховой компании Chubb, а также для многомиллиардных инвестиций в Exxon Mobil, IBM и Verizon.
На годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое прошло 3 мая, Уоррен Баффетт признался в ходе сессии вопросов и ответов, что недавно чуть не вложил $10 млрд, но в итоге отказался от сделки. Он не уточнил, куда именно планировал инвестировать.
Какие еще акции купил Баффетт
Баффетт продолжил инвестировать в добычу нефти, сеть пиццерий, сервисную компанию по обслуживанию бассейнов, радиокомпанию и производителя запасных частей для реактивных двигателей и компонентов самолетов.
Холдинг увеличил долю в Occidental Petroleum, которая добывает нефть из сланцевых месторождений в США. Баффетт стал скупать акции Occidental Petroleum в марте 2022 года, потом неоднократно увеличивал долю. По итогам первого квартала 2025 года пакет из 264,9 млн акций Occidental Petroleum оценивался в $13,08 млрд, Баффетт увеличил его на 0,3%.
Доля в VeriSign, которая занимается регистрацией доменных имен в интернете и управлением системами идентификации и аутентификации, выросла на 0,14%, до $3,37 млрд.
Он также купил больше акций спутниковой радиокомпании Sirius XM — пакет вырос на 2%, до $2,7 млрд.
Berkshire Hathaway увеличил долю в дистрибьюторе алкогольной продукции Constellation Brands на 113,5%. Теперь она оценивается примерно в $2,2 млрд.
Баффетт вложился в акции сети пиццерий Domino’s Pizza — он увеличил пакет на 10%, теперь он оценивается в $1,2 млрд.
Доля в компании по установке и обслуживанию бассейнов Pool Corp выросла на 144,5%, до $466 млн.
Доля в производителе запасных частей для реактивных двигателей и компонентов самолетов Heico Corporation увеличилась на 10,7%, до $245,17 млн.
В каких компаниях Баффетт сократил долю
В первые три месяца 2025 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта сократила доли в крупных банках и финансовых компаниях, в частности в Bank of America и Capital One.
Баффетт начал распродажу акций банка Bank of America в июле прошлого года. В результате предыдущих продаж Berkshire пакет акций сократился до менее чем 10% в капитале банка и освободил конгломерат от необходимости быстро раскрывать информацию о сделках. В первом квартале 2025 года пакет холдинга Berkshire в Bank of America был сокращен еще на 7,15%, до 631 млн акций, а его стоимость составила $26,36 млрд.
Что еще было продано:
- пакет в Capital One Financial сократился на 4%, до $1,28 млрд;
- DaVita — на 2,64%, до $5,38 млрд;
- T-Mobile US — на 10,73%, до $1,04 млрд.
- Charter Communications — на 0,38%, до $731 млн;
- Liberty Media Corp — на 48,4%, до $316 млн.
Какие акции Баффетт полностью продал
Знаменитый инвестор полностью продал акции американского банка Citigroup, продав 14,6 млн акций, а также перестал быть акционером бразильского финтеха Nu Holdings (40,18 млн акций). Он также продал пакет строительной компании Millrose Properties в размере 76 тыс. акций.
Сейчас 94-летний Баффетт является генеральным директором, председателем совета директоров и крупнейшим акционером конгломерата Berkshire Hathaway. Американский инвестор покинет пост генерального директора конгломерата до конца этого года. Об этом Баффетт рассказал на годовом общем собрании акционеров Berkshire Hathaway в начале мая.
Новым гендиректором холдинга станет Грег Абель. В 2021 году Баффетт официально назвал Грега Абеля своим преемником в Berkshire Hathaway на посту генерального директора. Сам Уоррен Баффетт останется председателем совета директоров Berkshire Hathaway.
В июне 2024 года инвестор сообщал, что пакет акций Berkshire составляет «примерно 99,5%» его чистого капитала. По данным Bloomberg, на ноябрь 2024 года Уоррен Баффетт владел примерно 37,4% акций холдинга Berkshire Hathaway класса A и менее 0,001% акций класса B. В списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Баффетт занимает шестое место — его состояние оценивается в $159 млрд.